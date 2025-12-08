ETV Bharat / jammu-and-kashmir

چینی شہری کی حراست کے بعد کشمیر میں ہوٹل، ہاؤس بوٹ مالکان کے خلاف مقدمات درج

فارم سی یعنی غیر ملکی سیاحوں کے قیام کی اطلاع نہ دینے کی پاداش میں جموں کشمیر پولیس نے یہ کارروائیاں انجام دیں۔

ڈل جھیل میں شکاراز قطار میں (ای ٹی وی بھارت)
By Moazum Mohammad

Published : December 8, 2025 at 3:21 PM IST

3 Min Read
سرینگر: کشمیر میں ایک چینی سیاح کو ’’ویزا ضابطوں کی خلاف ورزی‘‘ کے الزام میں حراست میں لیے جانے کے ایک روز بعد جموں و کشمیر میں غیر ملکیوں کے داخلے کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ جموں کشمیر میں پولیس نے اس ضمن میں غیر ملکی مہمانوں (سیاحوں) کے قیام کی اطلاع چھپانے پر ہوٹلوں یا ہاؤس بوٹس مالکان کے خلاف پانچ مقدمات درج کیے ہیں۔

ایک پولیس افسر کے مطابق سرینگر شہر میں ہوٹلوں، ہاؤس بوٹس اور گیسٹ ہاؤسز کے خلاف یہ مقدمات اس بنا پر درج کیے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی رہائش گاہوں میں مقیم غیرملکی شہریوں کی اطلاع حکام کو فراہم نہیں کی۔

امیگریشن اینڈ فارنرز ایکٹ (Immigration and Foreigners Act) کے تحت کسی بھی غیر ملکی مہمان (سیاح) کو اپنے ہوٹل، گیسٹ ہاؤس یا ہاؤس بوٹ میں مقیم رکھنے کی اطلاع فارنرز رجسٹریشن آفس (FRO) کو فراہم کرنی ضروری ہے، اسی ضمن میں سرینگر پولیس نے مقدمات درج کیے۔

پولیس افسر کے مطابق: ’’قانونی طور لازم قرار دئے گئے فارم سی جمع نہ کرانے پر پولیس نے ہوٹلوں، ہاؤس بوٹس اور ہوم اسٹیز کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کیے۔‘‘ حکام کے مطابق اس ضمن میں ’’فارم سی‘‘ ایک ایسا قانونی تقاضا ہے، جس کا مقصد سیکورٹی نگرانی اور غیرملکی شہریوں (سیاحوں) کی درست دستاویزات کو یقینی بنانا ہے۔

یہ مقدمات بنیادی طور پر ڈل جھیل اور اس سے ملحقہ علاقوں میں قائم ہوٹل و ہوم اسٹے (رہائش گاہوں کے) مالکان کے خلاف درج کیے گئے۔ پولیس بیان کے مطابق حالیہ دنوں میں غیرملکیوں کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی گئی جس کے بعد یہ کارروائیاں انجام دی گئیں۔ ایک واقعے میں دو غیرملکی شہریوں نے اگست میں ایک ہوم اسٹے میں قیام کیا تھا تاہم ہوم اسٹے مالکان نے FRO کو رپورٹ نہیں کیا، جس کی پاداش میں کیس درج کیا گیا۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز ’’ہوکو نگتائی‘‘ نامی ایک چینی شہری کو مشکوک نقل و حرکت کے باعث پولیس اور انٹیلی جنس ایجنسیز نے وسطی کشمیر میں حراست میں لیا تھا۔ پولیس کے مطابق ’’وہ بڈگام کے ایک ہوم اسٹے میں رہائش پذیر تھا اور ویزا شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں و کشمیر اور لداخ کا سفر کر رہا تھا۔‘‘

29 سالہ چینی شہری 19 نومبر کو ٹورسٹ ویزا پر نئی دہلی پہنچا تھا اور یہ ویزا بدھ مت سرکٹ - وارانسی، آگرہ، جے پور، گیا اور کشی نگر - کے لیے ہی مخصوص تھا۔ تاہم کونگتائی 20 نومبر کو بغیر اطلاع کے یو ٹی لداخ روانہ ہوا اور FRO لیہہ میں رجسٹریشن نہیں کرائی، اور یکم دسمبر کو سرینگر پہنچا۔ اس نے یو ٹی لداخ کے زنسکار علاقے کا بھی سفر کیا تھا۔

