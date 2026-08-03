ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رام بن کے بانہال میں پولیس نے تصدیقی مہم کے دوران 21 بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لیا
پولیس کے مطابق حراست کیے گئے تمام افراد بنگلہ دیش کے ضلع سلہٹ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
Published : August 3, 2026 at 5:49 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رام بن کے بانہال علاقے میں پولیس نے ایک تصدیقی مہم (ویریفکیشن ڈرائیو) کے دوران 21 بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لے لیا۔
پولیس کے مطابق یہ افراد مبینہ طور پر بغیر کسی درست سفری یا امیگریشن دستاویزات کے بھارت میں مقیم تھے اور وادیٔ کشمیر کی جانب سفر کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد تمام 21 افراد کو مزید قانونی اور امیگریشن سے متعلق کارروائی کے لیے حراست میں رکھا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق حراست کیے گئے تمام افراد بنگلہ دیش کے ضلع سلہٹ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس سلسلے میں تھانہ بانہال میں متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی سیکیورٹی اداروں کی ان وسیع کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد بھارت میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی نشاندہی کرنا اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لانا ہے۔