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رام بن کے بانہال میں پولیس نے تصدیقی مہم کے دوران 21 بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لیا

پولیس کے مطابق حراست کیے گئے تمام افراد بنگلہ دیش کے ضلع سلہٹ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

رام بن کے بانہال میں پولیس نے تصدیقی مہم کے دوران 21 بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لیا
رام بن کے بانہال میں پولیس نے تصدیقی مہم کے دوران 21 بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لیا (Representational image. (IANS))
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 3, 2026 at 5:49 PM IST

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رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رام بن کے بانہال علاقے میں پولیس نے ایک تصدیقی مہم (ویریفکیشن ڈرائیو) کے دوران 21 بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لے لیا۔

پولیس کے مطابق یہ افراد مبینہ طور پر بغیر کسی درست سفری یا امیگریشن دستاویزات کے بھارت میں مقیم تھے اور وادیٔ کشمیر کی جانب سفر کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد تمام 21 افراد کو مزید قانونی اور امیگریشن سے متعلق کارروائی کے لیے حراست میں رکھا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق حراست کیے گئے تمام افراد بنگلہ دیش کے ضلع سلہٹ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

اس سلسلے میں تھانہ بانہال میں متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی سیکیورٹی اداروں کی ان وسیع کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد بھارت میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی نشاندہی کرنا اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لانا ہے۔

TAGGED:

BANIHAL AREA OF ​​RAMBAN DISTRICT
KASHMIR VALLEY
VERIFICATION DRIVE IN RAMBAN
بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لیا
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