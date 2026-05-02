اننت ناگ کے واگہامہ بجبہاڑہ میں منشیات فروش کا شاپنگ کمپلیکس منہدم کیا گیا
جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منشیات کے خلاف جاری مہم میں 15 دکانوں پر مشتمل شاپنگ کمپلکس کو منہدم کیا گیا
Published : May 2, 2026 at 10:07 AM IST
اننت ناگ (اشفاق میر): اننت ناگ پولیس نے منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت واگہامہ بیجبہاڑہ میں ایک کروڑ روپے مالیت کے غیر قانونی کمرشل کمپلیکس کو منہدم کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ کمپلیکس، جس میں شامل تھیں، بدنام زمانہ منشیات فروش سجاد احمد راتھر ولد محمد عبداللہ راتھر، ساکن واگہامہ بجبہاڑہ کی ملکیت تھی۔ مذکورہ شخص پولیس اسٹیشن یاری پورہ میں درج ایف آئی آر نمبر 63/2017 کے تحت این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/15 کے تحت مقدمہ میں ملوث ہے۔
تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہ شاپنگ کمپلیکس سرکاری اراضی پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ پولیس نے متعلقہ سول انتظامیہ کے ساتھ قریبی تال میل اور قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اس ڈھانچے کو منہدم کیا۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی منشیات کے نیٹ ورک کے مالی ڈھانچے کو توڑنے کی ایک کڑی ہے، تاکہ غیر قانونی ذرائع سے بنائی گئی جائیدادوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جا سکیں۔
اننت ناگ پولیس نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت نہ صرف منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی بلکہ ان کی ناجائز جائیدادوں کو بھی قانون کے مطابق ضبط یا منہدم کیا جائے گا۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس مہم میں پولیس کا ساتھ دیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر فراہم کریں۔