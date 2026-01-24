ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سرچ آپریشن کے دوران مختلف فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی موقع پر ہی تصدیق (ویریفیکیشن) کی گئی۔

سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لاسِی پورہ میں پولیس اور سی آر پی ایف کا مشترکہ سرچ آپریشن
سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لاسِی پورہ میں پولیس اور سی آر پی ایف کا مشترکہ سرچ آپریشن (Image: ETV Bharat)
پلوامہ: سیکورٹی خدشات کے پیشِ نظر اور یومِ جمہوریہ کی تقریبات کو پُر امن بنانے کے مقصد سے، جموں کشمیر پولیس کی سب ڈویژن لِتر پلوامہ نے آئی جی سی سڈکو، لاسِی پورہ میں ایک کارڈن اینڈ سرچ آپریشن(CASO) انجام دیا۔

یہ کارروائی پولیس پلوامہ نے 182 بٹالین سی سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے تعاون سے مشترکہ طور پر انجام دی۔ اس آپریشن کا واحد مقصد آنے والی قومی تقریب کے دوران امن و امان اور محفوظ ماحول کو یقینی بنانا تھا تاکہ کسی بھی شرپسند عنصر کو اپنے مذموم عزائم میں کامیابی کا موقع نہ مل سکے۔

سرچ آپریشن کے دوران مختلف فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی موقع پر ہی تصدیق (ویریفیکیشن) کی گئی، تاکہ دہشت گرد عناصر کے مختلف شناختوں کے تحت چھپنے کے کسی بھی امکان کو خارج کیا جا سکے۔ پولیس کے مطابق ایسے آپریشن امن و امان کو بحال رکھنے کے لۓ ضروری ہے تاکہ ایک خوشگوار ماحول کو بناۓ رکھنے میں مدد ملے۔

