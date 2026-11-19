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اننت ناگ پولیس کی غیر قانونی لکڑی کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی، لارنو میں 15 لاگ جنگلاتی لکڑی ضبط
اننت ناگ پولیس کی غیر قانونی لکڑی کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی، لارنو میں 15 لاگ جنگلاتی لکڑی ضبط، گاڑی بھی تحویل میں لی گئی۔
Published : November 19, 2026 at 12:53 PM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں قیمتی قدرتی جنگلات کے تحفظ، ماحولیاتی توازن کی بحالی اور جنگلاتی لکڑی کی غیر قانونی اسمگلنگ و نقل و حمل کی روک تھام کے لیے ضلعی پولیس نے اپنی کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع اور تیز کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں سرسبز جنگلات سے عمارتی لکڑی کی چوری اور غیر مجاز ترسیل کی شکایات کے پیشِ نظر پولیس کی جانب سے ضلع کے مختلف حساس اور جنگلات سے ملحقہ علاقوں میں خصوصی ناکہ بندی اور گشت کا نظام مؤثر بنایا گیا ہے، تاکہ سبز سونے کی لوٹ مار میں ملوث عناصر کے خلاف بروقت اور سخت قانونی شکنجہ کسا جا سکے۔
اسی خصوصی مہم کی ایک اہم کڑی کے طور پر اننت ناگ پولیس کی ایک چوکس ٹیم نے لارنو علاقے میں ناکہ چیکنگ کے دوران ایک مشتبہ مال بردار گاڑی کو روک کر تلاشی لی، جس کے نتیجے میں غیر قانونی طور پر منتقل کیے جانے والے عمارتی و جنگلاتی لکڑی کے 15 قیمتی لٹھے (Logs) برآمد کر کے ضبط کر لیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق، لکڑی کی ترسیل کے لیے کوئی مؤثر اور قابلِ قبول قانونی اجازت نامہ پیش نہ کیے جانے پر نہ صرف لکڑی کو تحویل میں لے لیا گیا بلکہ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی ضبط کر کے ملوث افراد کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت باضابطہ قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔
Anantnag Police seized 15 logs of forest timber during naka checking by PS Larnoo. A Bolero-207 vehicle used for transportation was also seized after its authorization documents were found expired. Case registered. @JmuKmrPolice @KashmirPolice @DigSkr https://t.co/jFeYTpBrZ9— Anantnag Police( اننت ناگ پولیس) (@AnantnagPolice) November 19, 2026
ناکہ چیکنگ کے دوران کارروائی اور ملزمان کی شناخت
پولیس ذرائع سے موصولہ تفصیلات کے مطابق، پولیس اسٹیشن لارنو کی ایک خصوصی ٹیم نے علاقے میں لکڑی کی غیر قانونی ترسیل کو روکنے کے لیے جاری مہم کے تحت ایک اہم مقام پر ناکہ لگا رکھا تھا۔ چیکنگ کے دوران وہاں سے گزرنے والی ایک مشتبہ بولیرو پک اپ (Bolero 207) گاڑی زیرِ نمبر JK03K-5169 کو رکنے کا اشارہ کیا گیا اور اس کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی۔
تلاشی کے دوران گاڑی میں لدے ہوئے جنگلاتی لکڑی کے 15 لٹھے برآمد ہوئے۔ پولیس کے مطابق گاڑی کو ریاض احمد عوان ولد محمد صادق عوان، ساکن دندی پورہ (کوکرناگ) چلا رہا تھا، جب کہ اس کے ہمراہ بلال احمد ڈار ولد بشیر احمد ڈار، ساکن پندوبل (وائلو) بھی گاڑی میں سوار تھا۔
زائد المیعاد دستاویزات کی نشاندہی اور ضبطی
پولیس حکام نے بتایا کہ جب گاڑی کے ڈرائیور اور اس کے ساتھی سے لکڑی کی نقل و حمل سے متعلق قانونی اجازت نامہ طلب کیا گیا، تو ڈرائیور کی جانب سے فارم نمبر 6 اور کشمیر ٹرانزٹ نوٹس پیش کیا گیا۔ تاہم، پولیس ٹیم نے جب پیش کردہ دستاویزات کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی تو یہ انکشاف ہوا کہ ٹرانزٹ نوٹس کی قانونی مدتِ اعتبار (Validity) پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔
لکڑی کی نقل و حمل کے لیے کوئی مؤثر اور قابلِ قبول قانونی اجازت نامہ موجود نہ ہونے کے باعث پولیس نے موقع پر ہی کارروائی کرتے ہوئے تمام 15 لکڑی کے لٹھے اور اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی بولیرو گاڑی کو اپنی تحویل میں لے کر ضبط کر لیا۔
مقدمہ درج اور جنگلاتی وسائل کے تحفظ کا عزم
اس واقعے کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن لارنو میں متعلقہ قانونی دفعات (فاریسٹ ایکٹ اور تعزیراتِ ہند) کے تحت باضابطہ مقدمہ (FIR) درج کر کے ملزمان کے خلاف مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ لکڑی کس جنگلاتی علاقے سے کاٹی گئی تھی اور اسے کہاں منتقل کیا جا رہا تھا۔
پولیس حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ خطے کے قیمتی جنگلاتی وسائل کے تحفظ، ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے اور سبز سونے (جنگلات) کی لوٹ مار میں ملوث عناصر کے خلاف مستقبل میں بھی اسی طرح کی سخت اور بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔