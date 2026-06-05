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سیاحتی مقامات میں منشیات کے نیٹ ورک پر پولیس کا شکنجہ، پہلگام کے متعدد ہوٹلوں پر چھاپے

پولیس کے مطابق ضلع بھر میں مستقبل میں بھی اس نوعیت کی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ منشیات کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔

سیاحتی مقامات میں منشیات کے نیٹ ورک پر پولیس کا شکنجہ، پہلگام کے متعدد ہوٹلوں پر چھاپے
سیاحتی مقامات میں منشیات کے نیٹ ورک پر پولیس کا شکنجہ، پہلگام کے متعدد ہوٹلوں پر چھاپے (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 5, 2026 at 10:28 AM IST

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اننت ناگ (میر اشفاق): منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے پہلگام سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر چھاپے مارے۔ یہ کارروائیاں ماووڑہ، رافٹنگ پوائنٹ اور یَنر سمیت مختلف مقامات پر واقع ہوٹلوں اور رہائشی مراکز میں انجام دی گئیں۔

پولیس کے مطابق اس خصوصی آپریشن میں چھ الگ الگ پولیس ٹیموں نے حصہ لیا، جن کی نگرانی سب ڈویژنل پولیس افسر (ایس ڈی پی او) پہلگام کر رہے تھے۔ کارروائی کے دوران متعدد ہوٹلوں اور دیگر مشتبہ مقامات کی تلاشی لی گئی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سیاحتی رہائش گاہوں کو منشیات کی خرید و فروخت، ذخیرہ اندوزی یا دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔

سیاحتی مقامات میں منشیات کے نیٹ ورک پر پولیس کا شکنجہ، پہلگام کے متعدد ہوٹلوں پر چھاپے
سیاحتی مقامات میں منشیات کے نیٹ ورک پر پولیس کا شکنجہ، پہلگام کے متعدد ہوٹلوں پر چھاپے (Etv Bharat)



پولیس کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے قابل اعتماد اطلاعات کی بنیاد پر انجام دیے گئے اور ان کا بنیادی مقصد منشیات کے ممکنہ نیٹ ورکس پر کڑی نظر رکھنا، نشہ آور اشیاء کی غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنا اور سیاحتی مقامات کو منشیات کے اثرات سے محفوظ بنانا ہے۔

سیاحتی مقامات میں منشیات کے نیٹ ورک پر پولیس کا شکنجہ، پہلگام کے متعدد ہوٹلوں پر چھاپے
سیاحتی مقامات میں منشیات کے نیٹ ورک پر پولیس کا شکنجہ، پہلگام کے متعدد ہوٹلوں پر چھاپے (Etv Bharat)


حکام کے مطابق پہلگام ایک اہم سیاحتی مرکز ہے جہاں سال بھر ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاح آتے ہیں، اس لیے علاقے میں قانون و نظم ضبط اور منشیات سے پاک ماحول کو برقرار رکھنا پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔

سیاحتی مقامات میں منشیات کے نیٹ ورک پر پولیس کا شکنجہ، پہلگام کے متعدد ہوٹلوں پر چھاپے
سیاحتی مقامات میں منشیات کے نیٹ ورک پر پولیس کا شکنجہ، پہلگام کے متعدد ہوٹلوں پر چھاپے (Etv Bharat)


اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری رہے گا اور ایسے اچانک چھاپوں، تلاشی کارروائیوں اور نگرانی کے عمل کو مزید وسعت دی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو منشیات کے مضر اثرات سے بچانے اور معاشرے کو اس ناسور سے پاک کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔


اننت ناگ پولیس کے مطابق ضلع بھر میں مستقبل میں بھی اس نوعیت کی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ منشیات کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے اور امن و امان کے قیام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔


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TAGGED:

DRUG NETWORK
JK NASHA MUKT ABHIYAN
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پہلگام میں پولیس کے چھاپے
POLICE RAIDS IN PAHALGAM

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