ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیاحتی مقامات میں منشیات کے نیٹ ورک پر پولیس کا شکنجہ، پہلگام کے متعدد ہوٹلوں پر چھاپے
پولیس کے مطابق ضلع بھر میں مستقبل میں بھی اس نوعیت کی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ منشیات کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 5, 2026 at 10:28 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے پہلگام سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر چھاپے مارے۔ یہ کارروائیاں ماووڑہ، رافٹنگ پوائنٹ اور یَنر سمیت مختلف مقامات پر واقع ہوٹلوں اور رہائشی مراکز میں انجام دی گئیں۔
پولیس کے مطابق اس خصوصی آپریشن میں چھ الگ الگ پولیس ٹیموں نے حصہ لیا، جن کی نگرانی سب ڈویژنل پولیس افسر (ایس ڈی پی او) پہلگام کر رہے تھے۔ کارروائی کے دوران متعدد ہوٹلوں اور دیگر مشتبہ مقامات کی تلاشی لی گئی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سیاحتی رہائش گاہوں کو منشیات کی خرید و فروخت، ذخیرہ اندوزی یا دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے قابل اعتماد اطلاعات کی بنیاد پر انجام دیے گئے اور ان کا بنیادی مقصد منشیات کے ممکنہ نیٹ ورکس پر کڑی نظر رکھنا، نشہ آور اشیاء کی غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنا اور سیاحتی مقامات کو منشیات کے اثرات سے محفوظ بنانا ہے۔
حکام کے مطابق پہلگام ایک اہم سیاحتی مرکز ہے جہاں سال بھر ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاح آتے ہیں، اس لیے علاقے میں قانون و نظم ضبط اور منشیات سے پاک ماحول کو برقرار رکھنا پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری رہے گا اور ایسے اچانک چھاپوں، تلاشی کارروائیوں اور نگرانی کے عمل کو مزید وسعت دی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو منشیات کے مضر اثرات سے بچانے اور معاشرے کو اس ناسور سے پاک کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔
اننت ناگ پولیس کے مطابق ضلع بھر میں مستقبل میں بھی اس نوعیت کی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ منشیات کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے اور امن و امان کے قیام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: