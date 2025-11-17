ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں کھاد، کیمیکل شاپس، گاڑیوں کے شورومز کی باریک بینی سے جانچ پڑتال
جموں وکشمیر میں دہلی کار دھماکہ اور نوگام دھماکے کےبعد پولیس متحرک ہوگئی ہے،شوروم اورکمیکل شاپس ،گوداموں،اور صنعتی یونٹس کا جائزہ لے رہی ہے۔
Published : November 17, 2025 at 5:28 PM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): دہلی کار بم دھماکے کے بعد وادی کشمیر خاص کر جنوبی کشمیر میں پولیس کی جانب سے کھاد کی دکانوں، کیمیکل شاپس گاڑیوں کے شو رومز و دیگر حساس اداروں کی وسیع پیمانے پر جانچ پڑتال کی جارہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ کوئی بھی ریگولیٹڈ مواد غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال نہ ہونے پائے۔
دہلی کار بم دھماکہ اور سرینگر میں ہوئے دھماکہ کے بعد اس مہم کی شروعات کی گئی، اس سلسلہ میں جموں کشمیر پولیس کی جانب سے تشکیل کردہ کئی ٹیموں نے ضلع اننت ناگ کے مختلف مقامات پر، گاڑیوں کے شورومز، کھاد، کیمیکل شاپس ،گوداموں، اور صنعتی یونٹس جہاں پر حساس خام مواد کا استعمال ہوتا ہے ان کی باریک بینی سے تلاشی لی جارہی ہے اور ضروری کاغذات،دستاویزی ریکارڈ ،اسٹاک رجسٹریز کی جانچ کی جارہی ہے۔
پولیس افسران اسٹوریج طریقہ کار کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، اور ریگولیٹڈ مواد کی نقل و حرکت کی تفصیل سے پڑتال کی جارہی ہے تاکہ حفاظتی اور قانونی ضوابط پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔اسی طرح جموں صوبہ کے ڈوڈہ میں بھی پولیس کی جانب سے ،کھاد فروخت کرنے والے ڈیلرز کی دکانوں ،گوداموں کی بھی جانچ پڑتال کی جارہی ہے۔
پولیس کے مطابق یہ جانچ پڑتال ممکنہ خامیوں کو دور کرنے، دہشت گردانہ یا مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے والی سرگرمیوں کو بند کرنے اور ضلع میں مجموعی سیکورٹی ماحول کو مضبوط رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے۔