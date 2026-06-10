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امرناتھ یاترا کی تیاریوں کے سلسلہ میں پہلگام میں ماک ڈرل کا انعقاد
موک ڈرل میں مختلف ہنگامی حالات کی فرضی منظرکشی کی گئی، جن میں ممکنہ سیکورٹی خطرات سے نمٹنے کے اقدامات سمیت دیگر مشقیں شامل تھیں۔
Published : June 10, 2026 at 10:06 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): امرناتھ یاترا 2026 کے پیش نظر یاتریوں کی حفاظت اور سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اننت ناگ پولیس نے سی اے پی ایف کے اشتراک سے چندن واڑی، پہلگام میں ایک جامع فرضی مشق (موک ڈرل) کا انعقاد کیا۔ اس مشق کا مقصد یاترا کے دوران ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سکیورٹی اداروں کی تیاری، ردعمل کے نظام اور باہمی رابطہ کاری کا جائزہ لینا تھا۔
موک ڈرل کے دوران مختلف ہنگامی حالات کی فرضی منظرکشی کی گئی، جن میں یاتریوں کے انخلا، ہجوم پر قابو پانے، امدادی و بچاؤ کارروائیوں اور ممکنہ سیکورٹی خطرات سے نمٹنے کے اقدامات شامل تھے۔ مشق میں شریک اننت ناگ پولیس اور سی اے پی ایف کے اہلکاروں نے فوری اور مربوط کارروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تیاری کا ثبوت دیا۔
اس موقعے پر مواصلاتی نظام، مختلف ایجنسیوں کے درمیان رابطہ کاری اور یاترا کے دوران نافذ کیے جانے والے معیاری عملی طریقہ کار (ایس او پیز) کی افادیت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سینئر پولیس اور سیکورٹی افسران نے مشق کی نگرانی کرتے ہوئے اہلکاروں کی کارکردگی کا معائنہ کیا اور یاتریوں کی سلامتی کے لیے ہر وقت چوکنا رہنے، پیشہ ورانہ طرز عمل اپنانے اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔
پولیس حکام کے مطابق موک ڈرل کا کامیاب انعقاد اس بات کا عکاسی ہے کہ اننت ناگ پولیس اور سیکورٹی فورسز شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے پرامن، محفوظ اور کامیاب انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بھی اس نوعیت کی مشقوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ سیکورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے اور یاترا روٹ پر مجموعی سیکورٹی نظام کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔
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