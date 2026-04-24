ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر میں نشہ مُکت ابھیان منعقد کیا گیا
سرینگر میں جے کے پولیس نے منشیات مخالف مہم میں ڈاگ اسکواڈ تعینات کیا۔
Published : April 24, 2026 at 12:11 PM IST
سرینگر( جاوید احمد ڈار): سرینگر میں جمعرات کے روز نشہ مُکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت کوششوں کو مزید تیز کرتے ہوئے، سرینگر پولیس نے سی آر پی ایف کی 14ویں بٹالین کے اشتراک سے ضلع میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے کینائن یونٹ (نارکوٹک ڈاگ اسکواڈ) کو تعینات کیا ہے۔
خصوصی نفاذی مہم کے تحت تربیت یافتہ سنِفر کتوں کو مختلف ناکہ پوائنٹس پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ چھپائی گئی منشیات کا پتہ لگایا جا سکے۔ یہ کینائن یونٹ خفیہ طور پر چھپائے گئے ممنوعہ مواد کی نشاندہی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے بروقت برآمدگی اور ملوث افراد کی گرفتاری ممکن ہوتی ہے۔ اس اقدام کا مقصد منشیات کی سپلائی چین کو توڑنا اور منشیات فروشوں کے لیے سخت انتباہ ثابت ہونا ہے۔
نفاذی اقدامات کے ساتھ ساتھ، شوپیاں پولیس عوام کو آگاہ کرنے اور منشیات سے پاک معاشرے کے وژن کو فروغ دینے کے لیے بیداری مہمات بھی چلا رہی ہے۔
مزید برآں، ضلع بھر میں گاڑیوں کی چیکنگ کے عمل کو بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ مشتبہ گاڑیوں کی مقررہ ناکہ پوائنٹس پر مکمل تلاشی لی جا رہی ہے، جو قائم شدہ معیاری عملی طریقہ کار (SOPs) کے مطابق انجام دی جا رہی ہے۔