اننت ناگ پولیس کی بڑی کارروائی، طویل عرصہ سے روپوش پانچ ملزمین گرفتار
جموں وکشمیر پولیس نے پانچ ملزمین کو گرفتار کیا، جن کی تلاش طویل عرصے سے تھی۔ یہ مختلف کیسز میں مطلوب تھے۔
Published : October 18, 2025 at 12:43 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): اننت ناگ پولیس نے ایک بڑی کارروائی کے دوران پانچ ایسے ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جو کئی سالوں سے مبینہ طور پر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود قانون کی گرفت سے باہر تھے۔ گرفتار شدگان اغواء، عصمت دری اور چوری جیسے سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔
پولیس بیان کے مطابق گرفتار شدہ افراد میں سے ایک کی شناخت محمد یاسین وانی ولد محمد مقبول وانی ساکن برینٹی بٹپورہ ڈیالگام حال مقیم ناگام کوکرناگ کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ ملزم ایف آئی آر نمبر90/2005 تھانہ کوکرناگ کے تحت دفعہ 376,366 آر پی سی میں مطلوب تھا۔
دوسرے ملزم کی شناخت پنڈوبل سے تعلق رکھنے والے عبدالغنی ڈار ولد جُمہ ڈار کے طور پر کی گئی ہے جو حال میں سنگھپورہ عیشمقام میں مقیم ہیں اسے وہیں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عبدالغنی ایف آئی آر زیر نمبر 49/2000 کوکرناگ تھانہ میں دفعہ 366 آئی آر پی سی میں مطلوب تھا۔
صابر کھٹانہ ولد شفیع کھٹانہ ساکن اہلن گڈول پر ایف آئی آر نمبر 101/1999 تھانہ کوکرناگ میں دفعہ 109,366 آئی آر پی سی کے تحت کیس درج تھا۔
ریاض احمد گیگی ولد محمد قاسم گیگی ساکن لامڈ کولگام کو ایف آئی آر نمبر 02/2022 اور 26/2022 تھانہ سری گفوارہ کے تحت دفعہ 201,34,411,380,457 آئی پی سی کے تحت گرفتار کیا گیا۔
منظور احمد بکروال ولد کالو بکر وال ساکن جورڈا ارناس ریاسی حال مقیم نورپورہ ترال بھی مذکورہ دونوں ایف آئی آرز (02/2022 اور 26/2022) میں ملوث پایا گیا۔اور اسے بھی متعلقہ دفعات کے تحت حراست میں لیا گیا۔۔تمام ملزمان کو متعلقہ عدالتوں میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا۔