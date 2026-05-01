سوپور پولیس کا منشیات کے مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن؛ پی آئی ٹی ایکٹ کے تحت سات پر کیس درج
Published : May 1, 2026 at 12:44 PM IST
سوپور، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت ایک بڑی کارروائی میں، سوپور پولیس نے مجاز اتھارٹی سے مناسب نظر بندی کے احکامات حاصل کرنے کے بعد منشیات کی غیر قانونی آمدورفت کی روک تھام میں سات مجرموں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ اس موقع پو پولیس نے مجرموں کی شناخت اس طرح کی ہے۔
مشتاق احمد لون ولد غلام حسن لون، ساکن واگوب سوپور اور اس کو ڈسٹرکٹ جیل ادھم پور میں بند رکھا جائے گا۔ شبیر احمد گانی ولد محمد گناہی ساکن گوسیہ کالونی ڈنگر پورہ سوپور، منظور احمد موچی، ولد محمد شعبان موچی، ساکن ہاروان بومائی اور اس کو بھدرواہ جیل میں بند کیا جائے گا۔
گرفتار ملزمین کے نام
جہانگیر احمد تانترے ولد فیاض احمد تانترے، ساکن بہرام پورہ رفیع آباد، وسیم راجہ، ولد بشیر احمد راتھر، ساکن کرانشیون سوپور، بلال احمد لون ولد حبیب اللہ لون، ساکن گوسیہ کالونی نادیہال رفیع آباد، عادل احمد لون ولد محمد رجب لون، ساکن نادیہال رفیع آباد اور اس کو امفلہ جیل جموں میں بند کیا جائے گا۔
صحت عامہ اور حفاظت کے لیے سنگین خطرہ
مندرجہ بالا تمام افراد عادی مجرم ہیں جو متعدد NDPS کیسوں میں ملوث ہیں اور پہلے قانونی اور احتیاطی کارروائی کے باوجود بار بار منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں، جو صحت عامہ اور حفاظت کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ سوپور پولیس منشیات کے جڑے ہوئے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کی اپنی کوششوں کو تیز کرتے ہوئے اس طرح کے مزید مجرموں کی نشاندہی کرے گئ اور PIT NDPS ایکٹ کے تحت حراست سمیت سخت حفاظتی کارروائی شروع کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔
منشیات کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اقدامات
اس دوران سوپور پولیس نے منشیات کے خلاف اپنی زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعادہ کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ ضلع سے منشیات کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ سوپور پولیس عام لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ چوکس رہیں، منشیات سے متعلق سرگرمیوں کی اطلاع دیں اور منشیات سے پاک سوپور کی تعمیر کے مشن کی فعال حمایت کریں۔