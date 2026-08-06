ETV Bharat / jammu-and-kashmir
التجا مفتی کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا، سینئر پولیس افسر پر حملہ کرنے کا الزام
افسر نے بتایا کہ مفتی کو تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے جمعہ کو متعلقہ تھانے بلایا گیا ہے۔
Published : August 6, 2026 at 10:08 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر پولیس نے التجا مفتی کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی رہنما التجا مفتی کو سری نگر میں پولیس کے ساتھ جھڑپ کے بعد ایک پولیس افسر پر مبینہ طور پر حملہ کرنے کے الزام میں سمن جاری کیا ہے۔
سری نگر کے کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن میں آئی پی سی کی دفعہ 32، 121 اور 191 (2) کے تحت ایک مقدمہ (63/2026) درج کیا گیا ہے، جس میں ان پر حملہ کرنے، ایک افسر کو اس کی ڈیوٹی کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے اور ہنگامہ آرائی کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ افسر نے بتایا کہ مفتی کو تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے جمعہ کو متعلقہ تھانے بلایا گیا ہے۔
5 اگست کو آرٹیکل 370 کی منسوخی اور ریاست کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کی ساتویں سالگرہ سے ٹھیک پہلے، پی ڈی پی رہنماؤں نے سری نگر کے شیر کشمیر پارک میں اپنے ہیڈکوارٹر سے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔
لیکن پولیس نے کہا کہ پی ڈی پی رہنماؤں نے سری نگر میں ریذیڈنسی روڈ کو بلاک کرکے اور شہر کے مرکز لال چوک کی طرف بڑھ کر پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔
پولیس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ التجا مفتی نے ایک پولیس افسر پر حملہ کیا جو اپنی قانونی ڈیوٹی سرانجام دے رہا تھا۔ التجا نے افسر کو پکڑ کر بازو پر کاٹا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔زخمی اہلکار کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کا علاج کیا گیا۔
حکام نے 5 اگست کی برسی کے موقع پر کشمیر میں مظاہروں اور اجتماعات کی اجازت نہیں دی تھی۔ پابندیوں کے پیش نظر، سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی قیادت میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے رات کو احتجاج کرنے کی کوشش کی۔
پولیس نے کہا کہ موقع پر تعینات مرد اور خواتین پولیس اہلکاروں کی دستوں نے مظاہرین سے بار بار امن برقرار رکھنے اور قانونی احکامات پر عمل کرنے کی اپیل کی۔
پولیس نے مزید کہا کہ ان کوششوں کے باوجود، مظاہرین کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر پولیس کی رکاوٹوں کو توڑ کر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تعینات پولیس اہلکاروں کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور پولیس اہلکاروں پر حملے میں ملوث پائے جانے والے تمام افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور سرکاری ملازمین کو ان کی سرکاری ڈیوٹی کی ادائیگی میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی۔
اس دوران تصویروں میں دکھایا گیا ہے کہ التجا سری نگر کے ایک اسپتال میں داخل ہیں۔ پی ڈی پی کے ترجمان نے اپنے لیڈر کے خلاف مقدمہ کو طاقت اور اختیار کا صریح غلط استعمال قرار دیا اور ایک خاتون پولیس افسر پر التیجا کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا۔
پی ڈی پی کے ترجمان نے کہا کہ التجا آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے خلاف احتجاج میں پلے کارڈ اٹھائے مین روڈ کی طرف اکیلی چل رہی تھی، جب پولیس والوں نے ان کو روکا۔
پی ڈی پی نے کہا کہ مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، ایس پی رینک کی ایک خاتون آئی پی ایس افسر کے ساتھ مبینہ طور پر دوسرے پولیس افسران اور ان کے اپنے پی ایس او نے بدتمیزی کی۔ افسر نے مبینہ طور پر مرد پی ایس او کو التجا کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی ہدایت کی، جس کے بعد مرد پولیس افسران نے التجا کو گھسیٹ لیا۔
پارٹی نے کہا کہ خاتون افسر نے مبینہ طور پر التیجا پر حملہ کیا اور ان کے پرامن احتجاج میں رکاوٹ ڈالتے ہوئے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا۔ ہمارے پاس اس واقعے کے عینی شاہد ہیں اور ہم اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
پولیس افسران کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے ترجمان نے کہا ذمہ دار پولیس افسران کے اس طرح کے اقدامات غیر قانونی، حد سے زیادہ سخت اور مکمل طور پر غیر منصفانہ ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پرامن احتجاج کے دوران ایک سیاسی رہنما کے ساتھ مبینہ طور پر بدتمیزی کرنے والے ذمہ داروں کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے۔