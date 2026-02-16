ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ضلع پلوامہ میں پولیس باسکٹ بال ٹورنامنٹ نہایت جوش و خروش کے ساتھ اختتام پذیر
ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا اور صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینا تھا-
Published : February 16, 2026 at 4:55 PM IST
پلوامہ: جموں وکشمیر پولیس پلوامہ کی جانب سے منعقدہ اس ٹورنامنٹ میں ضلع بھر سے لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹیموں نے شرکت کی اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ لڑکوں کے مقابلوں میں ایچ آر بولرز نے شاندار کارکردگی پیش کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کیا، جبکہ لڑکیوں کے زمرے میں ڈولفن باسکٹ بال کلب نے کامیابی حاصل کی۔ ہر فاتح ٹیم کو 20 ہزار روپے نقد انعام اور ایک خوبصورت ٹرافی سے نوازا گیا، جبکہ رنر اپ ٹیموں کو 15 ہزار روپے نقد انعام اور ٹرافی پیش کی گئی۔
ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں منعقد ہوئی جس میں ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس کے دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔
اپنے خطاب میں افسران نے نوجوانوں کی زندگی میں کھیلوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کھیل نہ صرف نظم و ضبط اور ٹیم ورک کو فروغ دیتے ہیں بلکہ نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں اور سماجی برائیوں سے بھی دور رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ٹورنامنٹس سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملتا ہے اور معاشرے میں مثبت پیغام جاتا ہے۔
اختتامی روز کھلاڑیوں نے شاندار مہارت اور جذبے کا مظاہرہ کیا، جس سے میچز انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز بن گئے۔ تماشائیوں اور منتظمین کی بھرپور شرکت نے ماحول کو مزید پرجوش بنا دیا۔ پلوامہ پولیس آئندہ بھی اس طرح کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے عزم کے ساتھ نوجوان ٹیلنٹ کو ایک صحت مند اور مسابقتی پلیٹ فارم فراہم کرتی رہے گی۔