ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جیل میں بند کشمیر بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں قیوم کا مکان اٹیچ
میاں قیوم کے دو منزلہ مکان اور دو ایکڑ سے زائد اراضی کو جموں کشمیر پولیس نے بدھ کے روز منسلک کر دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 12, 2025 at 8:41 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 8:51 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے سینئر ایڈوکیٹ اور کشمیر بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں قیوم کے دو منزلہ رہائشی مکان کو منسلک کر دیا ہے، یہ کارروائی سال 2009 کے ’بھارت مخالف سیمینار‘ میں میاں قیوم کی شرکت سے متعلق درج ایک کیس کے سلسلے میں انجام دی گئی۔ میاں قیوم اس وقت ایک نوجوان وکیل کے قتل کے الزام میں زیر حراست ہے۔
پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم نامے میں سرینگر کے برزلہ علاقے میں واقع میاں قیوم کے رہائشی مکان کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کے طور پر منسلک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اٹیچ کی گئی جائیداد دو منزلہ رہائشی مکان، دو ایکڑ سے زائد اراضی پر مشتمل ہے اور پولیس بیان کے مطابق اسے ’’مجرمانہ مواد کو چھپانے اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کو فروغ دینے‘‘ کی پاداش میں منسلک کیا گیا۔
یہ کارروائی ڈسمبر 2009 میں درج سرینگر کے پولیس اسٹیشن شہید گنج میں درج ایک کیس کے سلسلے میں انجام دی گئی جس کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ معتبر ذرائع سے پولیس اسٹیشن کو اطلاع ملی تھی کہ بانی پاکستان مرحوم محمد علی جناح کی برسی کے موقع پر علیحدگی پسند رہنماؤں کی طرف سے مسلم لیگ کے وائس چیئرمین فیروز خان کی قیادت میں ایک ہند مخالف سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
سیمنار میں میاں قیوم نے دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی اور شبیر احمد نجار (ضلعی صدر مسلم لیگ) کے ساتھ مل کر ہند مخالف تقاریر کیں اور ملک مخالف نعرے بھی لگائے، جس پر پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔
پولیس بیان میں کہا گیا ہے کہ ’’ملزمان نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہوا ہے اور جموں و کشمیر میں اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے۔‘‘ اس بنیاد پر پولیس نے ان کے خلاف یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔
تحقیقات کے دوران پولیس نے میاں قیوم کے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے ’’ممنوعہ مواد‘‘ ضبط کیا جس میں کالعدم لٹریچر، حزب المجاہدین کے مہر شدہ خالی لیٹر ہیڈ، حزب المجاہدین کے ایک پریس نوٹ جیسا انگریزی میں تحریر شدہ دستاویز، سید صلاح الدین کی جانب سے اُس وقت کے امریکی صدر ولیم جیفرسن کلنٹن کے نام خط، اور حزب المجاہدین کی اردو مہر شامل تھی۔ یہ تمام چیزیں مقامی گواہوں اور ایگزیکٹیو مجسٹریٹ کی موجودگی میں ضبط کی گئیں۔
پولیس نے اس کے بعد میاں قیوم کے خلاف یو اے پی اے کی دفعات 38 اور 39 کے تحت کیس درج کیا۔ پولیس کے مطابق شواہد سے بادی النظر میں ثابت ہوتا ہے کہ میاں قیوم نے اپنے رہائشی مکان کو ’’ممنوعہ مواد چھپانے اور دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں کے فروغ دینے‘‘ کے لیے استعمال کیا۔ اس بنا پر ان کی جائیداد کو یو اے پی اے قانون کی دفعہ 2(g) کے تحت ’’دہشت گردی سے حاصل شدہ آمدنی‘‘ تصور کرتے ہوئے منسلک کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: