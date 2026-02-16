ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل پولیس نے 209 کروڑ روپے کی جعلی آن لائن کرنسی ضبط کی
Published : February 16, 2026 at 10:37 PM IST
گاندربل:(فردوس احمد تانترے) جموں و کشمیر پولیس نے ایک بین الاقوامی کروڑوں روپے کے آن لائن سرمایہ کاری گھوٹالے کا کامیابی سے پردہ فاش کیا ہے۔
فردوس احمد میر ولد محمد یوسف میر ساکن صفا پورہ، گاندربل کی شکایت کی بنیاد پر، ایف آئی آر نمبر 08/2026 کو گاندربل پولیس اسٹیشن میں دفعہ 3(5)، 61(2)، 316(4)، 318، 111 بی این ایس، 66-C کے تحت درج کیا گیا تھا اور تمام ایکٹ کے ذریعے تفتیش کی جارہی ہے۔ اس سلسلے میں، ایس ایس پی گاندربل خلیل احمد پوسوال جے کے پی ایس نے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی۔ اس ٹیم میں متعلقہ معاملات کے ماہرین کو شامل کیا۔
شواہد اکٹھے کرنے، مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے، گھر گھر تلاشی لینے، بینکوں اور دیگر محکموں سے ریکارڈ اکٹھا کرنے کی پولیس کی محنت سے یہ بات سامنے آئی کہ آن لائن سرمایہ کاری کی ویب سائٹس، جو سوشل میڈیا اور گوگل پر عام لوگوں کو لالچ اور دھوکہ دیتی ہیں، انہیں سرمایہ کاری کا لالچ دیتی ہیں۔
جب متاثرین ان جعلی سکے ٹریڈنگ پلیٹ فارمز پر سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو ان کے فنڈز بڈگام، سری نگر، گاندربل، بارہمولہ اور کئی دیگر مقامات کے افراد کے مقامی بینک کھاتوں میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام کھاتوں پر دھوکہ بازوں کا کنٹرول ہے جو سرمایہ کاری کی گئی رقوم کو فوری طور پر جموں و کشمیر سے باہر اور یہاں تک کہ ملک سے باہر متعدد کھاتوں میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ منی ٹریل کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔
اس پورے گٹھ جوڑ کے اہم ہینڈلر کی شناخت ایکانت یوگ دت کے طور پر کی گئی ہے، جو حصار، ہریانہ کا رہائشی ہے۔ اس نے فلپائن میں ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے کے دوران یہ تکنیکیں سیکھیں اور اس کے چینی شہریوں کے ساتھ متعدد روابط ہیں۔ اہم ٹیم لیڈر نے کشمیر کے علاقے کے باغیوں کے ساتھ مل کر سازش کی۔
ان دھوکے بازوں نے ٹیلی گرام چینلز اور گروپس بنائے ہیں جہاں وہ باقاعدگی سے نئے کیو آر کوڈز اپ لوڈ کرتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جب ایسے کھاتوں میں بڑی لین دین ہوتی ہے تو ملک بھر کے سائبر یونٹس شکایات ملنے پر ایسے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیتے ہیں، لیکن جعلساز فوری طور پر نئے کیو آر کوڈز اپ لوڈ کر دیتے ہیں۔
اب تک پولیس نے 835 اکاؤنٹس کی تفصیلات اور 290 اکاؤنٹس کی تصدیق شدہ لین دین جمع کی ہے، جس میں ہندوستان بھر کے مختلف سرمایہ کاروں سے 209 کروڑ روپے موصول ہوئے ہیں اور مکمل تصدیق کے بعد، یہ رقم 400 کروڑ روپے سے زیادہ ہونے کی امید ہے۔