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پہلگام امرناتھ یاترا روٹ پر فیشل ریکگنیشن سسٹم کی مدد سے ایک اور گرفتاری، اب تک پانچ افراد زیر حراست
پولیس کے مطابق گرفتار شخص کی شناخت دانش امین ریشی ولد محمد امین ریشی کے طور پر کی گئی۔
Published : July 21, 2026 at 11:35 AM IST
اننت ناگ (اشفاق میر): امرناتھ یاترا کے لیے نافذ سخت سیکورٹی انتظامات کے دوران اننت ناگ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک اور شخص کو گرفتار کیا ہے پولیس نے یاترا روٹ پر معمول کی چیکنگ کے دوران لنگن بل پہلگام کے مقام پر فیشل ریکگنیشن سسٹم (ایف آر ایس ) کی مدد سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے ) کے تحت درج مقدمہ میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق گرفتار شخص کی شناخت دانش امین ریشی ولد محمد امین ریشی، ساکن ویرسرن کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق سکیورٹی چیکنگ کے دوران اس کی شناخت کی گئی جس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ شخص ایک سابقہ مجرمانہ مقدمہ میں مطلوب ہے۔بعد میں تفصیلی جانچ میں انکشاف ہوا کہ دانش امین ریشی پولیس اسٹیشن پہلگام میں درج ایف آئی آر نمبر 24/2021 میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے) کی مختلف دفعات کے تحت نامزد ہے۔
پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا، جہاں اس کے خلاف قانون کے مطابق مزید کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ امرناتھ یاترا کے دوران سخت حفاظتی انتظامات کے تحت اننت ناگ پولیس کی جانب سے نصب کئے گئے جدید فیشل ریکگنیشن سسٹم (ایف آر ایس ) نے اب تک پانچ مبینہ اوور گراؤنڈ ورکرز (OGWs) کی نشاندہی کر کے انہیں حراست میں لینے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جسے یاترا کے سکیورٹی نظام میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔
واضح رہے کہ 8 جولائی کو پہلگام کے سربل علاقے میں فیشل ریکگنیشن سسٹم نے تین مشتبہ افراد کی بروقت نشاندہی کی، جس کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں روک کر شناخت کی تصدیق کی۔ پولیس کے مطابق جانچ کے دوران تینوں افراد اُوور گراؤنڈ ورکرز قرار پائے، جنہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔
اس کے بعد 11 جولائی کو نُنون بیس کیمپ کے ایکسرے پوائنٹ پر نصب فیشل ریکگنیشن سسٹم نے محمد اقبال وانی ولد علی محمد وانی، ساکن حاجن بانڈی پورہ، کی موجودگی سے متعلق الرٹ جاری کیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے حراست میں لیا اور تصدیق کے بعد مزید قانونی کارروائی شروع کی۔ وہیں 13 جولائی کو اسی ایکسرے پوائنٹ، ننون پر فیشل ریکگنیشن سسٹم نے ایک اور بروقت الرٹ جاری کیا، جس کے بعد پولیس نے فیصل مظفر ولد مظفر احمد، ساکن ببھارا، پلوامہ، کو روک کر حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق اس کے خلاف بھی مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
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اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ امرناتھ یاترا کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کو کثیر سطحی سکیورٹی گارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ فیشل ریکگنیشن سسٹم کے ذریعہ حقیقی وقت میں نگرانی، مشتبہ افراد کی فوری شناخت، داخلی راستوں پر مؤثر کنٹرول اور ممکنہ خطرات سے بروقت نمٹنے میں نمایاں مدد مل رہی ہے۔ پولیس نے کہا کہ یاترا کو محفوظ، پرامن اور بلا رکاوٹ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ سخت حفاظتی اقدامات جاری رہیں گے۔