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اننت ناگ میں خودرو بھنگ کے خلاف پولیس کی کارروائی تیز، ہالمولہ قومی شاہراہ پر تلفی مہم
دریائے جہلم کے کناروں پر واقع بیٹ انڈسٹریل ایریا ہالمولہ میں بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے خودرو بھنگ کے پودوں کو تلف کیا گیا۔
Published : September 3, 2026 at 10:07 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جموں و کشمیر ضلع اننت ناگ میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت پولیس نے خودرو بھنگ کے خاتمے کے لیے کارروائی مزید تیز کر دی ہے، گزشتہ کئی روز سے ضلع کے مختلف علاقوں میں بنجر زمینوں، دریائے جہلم کے کناروں اور سڑکوں کے اطراف خود رو طور پر اگنے والی بھاری مقدار میں خودرو بھنگ کو تلف کیا جا رہا ہے، یہ کارروائی ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپورے کی ہدایت پر عمل میں لائی جا رہی ہے۔
بدھ کے روز سنگم پولیس چوکی کے ڈی او تجمل میر کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے مقامی لوگوں کے تعاون سے جموں سرینگر قومی شاہراہ اور دریائے جہلم کے کناروں پر واقع بیٹ انڈسٹریل ایریا ہالمولہ میں بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے خودرو بھنگ کے پودوں کو تلف کیا،جس میں مقامی لوگوں نے بڑھ چھڑھ کر حصہ لیا۔
پولیس کے مطابق خودرو بھنگ کے خلاف یہ مہم ضلع کے مختلف علاقوں میں مسلسل جاری رہے گی اور اس وقت تک کارروائیاں کی جائیں گی جب تک خود رو طور پر اگنے والی بھنگ کا مکمل خاتمہ نہیں کیا جاتا، پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے خلاف جاری اس مہم کو کامیاب بنانے میں عوامی تعاون انتہائی اہم ہے۔
پولیس حکام کے مطابق مقامی لوگ اس مہم میں بھرپور تعاون کر رہے ہیں، جس کے باعث مختلف علاقوں میں خودرو بھنگ کی نشاندہی اور اسے تلف کرنے کے عمل میں خاطر خواہ مدد مل رہی ہے، پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں موجود خودرو بھنگ کے بارے میں متعلقہ پولیس اہلکاروں کو اطلاع دیں اور منشیات کے خلاف جاری مہم میں فعال کردار ادا کریں۔
مقامی لوگوں نے پولیس کی جانب سے شروع کی گئی ،اس کارروائی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ خودرو بھنگ بھی منشیات کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے، جس سے بالخصوص نوجوان نسل کے متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے، ان کا کہنا تھا کہ خودرو بھنگ کا خاتمہ منشیات کے خلاف جنگ میں ایک اہم قدم ہے اور اس ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایسی کارروائیوں کو مسلسل جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔
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مقامی شہریوں نے کہا کہ وہ اپنے علاقوں کو منشیات سے مکمل طور پر پاک دیکھنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے پولیس کے ساتھ ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے، ان کے مطابق پولیس اور عوام کے مشترکہ تعاون سے ہی ایک محفوظ، صحت مند اور منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر ممکن بنائی جا سکتی ہے۔