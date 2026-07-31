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پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مبینہ مظالم کے خلاف جموں میں پی او جے کے ریفیوجیز کا احتجاج
مظاہرین نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ علاقوں میں عام شہریوں کے ساتھ مبینہ ناانصافیاں، جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں۔
Published : July 31, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 7:07 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور حالیہ بدامنی کے خلاف جمعہ کو جموں میں پی او جے کے سے تعلق رکھنے والے افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پاکستان حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے وہاں کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا احتجاج میں شامل مظاہرین نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ علاقوں میں عام شہریوں کے ساتھ مبینہ ناانصافیاں، جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں بھارت کو پی او جے کے کے مسئلے پر مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں مظاہرین نے بھارت حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی او جے کے سے بے گھر ہوکر بھارت آنے والے لوگ آج بھی اپنے آبائی علاقوں میں واپسی کے منتظر ہیں احتجاج کے دوران مظاہرین نے پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کیے گئے اس قرارداد کا بھی حوالہ دیا، جس میں پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ حصہ قرار دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات اس قرارداد پر عمل درآمد کے لیے موزوں وقت ہیں، مظاہرین نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی کہ وہ پی او جے کے میں انسانی حقوق کی صورتحال کا نوٹس لے اور وہاں مبینہ خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالے۔
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بتادیں کہ ایک مہینے سے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر علاقے میں ایک عوامی احتجاجی مہم شروع ہوئی، مظاہرین نے حکومت کے سامنے کئی علاقائی مسائل سامنے رکھیں تاہم اس وقت وہاں انتخاب بھی جاری ہیں، جس کے دوران پر تشدد واقعات رونما ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔