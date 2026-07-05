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پی او کے کا نوجوان اُوڑی کے کمان پوسٹ پر پاکستان کے حوالے، گرل فرینڈ سے ملنے کیلئے آیا تھا کشمیر
مظفرآباد کا رہائشی سالہ ذیشان میر کشمیر کی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے رابطہ میں رہتا تھا۔
Published : July 5, 2026 at 12:46 PM IST
سرینگر: پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کا ایک رہائشی جو اپنی گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے ایک ماہ قبل بارہمولہ ضلع کے اُڑی میں لائن آف کنٹرول کو پار کر کے اِدھر آ گیا تھا، کو اُوڑی کے کمان پوسٹ پر پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔
ذیشان میر ولد لال میر نام کے اس نوجوان کو فوج نے 31 مئی کو ایل او سی پر اڑی کے سیلی کوٹ میں اس وقت گرفتار کیا جب وہ تلواری گاؤں کی اپنی گرل فرینڈ میر ارم سے ملنے کے لیے ایل او سی پار کر گیا تھا۔ فوج نے کہا کہ میر کو چار جولائی کو باضابطہ طور پر کمان پوسٹ پر پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا۔
ہندوستانی فوج کی چنار کور نے ایک بیان میں کہا کہ "بھارت میں قیام کے دوران، ذیشان میر کے ساتھ عزت، شفقت اور مناسب دیکھ بھال کا سلوک کیا گیا، جو بھارتی فوج کی انسانی اقدار اور پیشہ ورانہ طرز عمل کے لیے ثابت قدمی کی عکاسی کرتا ہے۔"
مظفرآباد کے گاؤں پاکینڈی کا رہائشی 22 سالہ میر ارم سے محبت کرتا تھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے رابطہ میں رہتا تھا۔ ایل او سی پار کرنے کے بعد پکڑے جانے پر ذیشان میر پر فارنرز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، بعد میں اُڑی کی ایک عدالت نے اسے اسے وقت بری کر دیا جب پولیس نے اپنی رپورٹ انکشاف کیا کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے سرحد پار کیا تھا۔
گزشتہ دو ماہ میں پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے رہائشیوں کی یہ تیسری وطن واپسی ہے۔ اس سے قبل، فوج نے مظفرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو تتوال میں ایل او سی پر سماری گاؤں میں پکڑے جانے کے بعد ٹنگدھاار کے ٹیٹوال پل سے واپس بھیجا تھا۔ ایک دوسرے نوجوان کو گزشتہ ہفتے پونچھ سیکٹر میں ایل او سی سے واپس بھیجا گیا جب وہ ایل او سی پار کر کے پیر پنجال رینج میں پونچھ پہنچ گیا تھا۔
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