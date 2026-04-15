گؤرکھشا کے نام پر اب جموں و کشمیر میں بھی زہر پھیلایا جارہا ہے: میر واعظ
میر واعظ عمر فاروق نے کہاکہ رامبن واقعہ میں ملوث افراد کو عبرتناک سزادی جائے تاکہ اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکے۔
Published : April 15, 2026 at 1:29 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے کہا کہ گائے کی حفاظت کا زہر اب جموں کشمیر میں پھیلایا جا رہا ہے۔ جوکہ قابل مذمت اور قابل افسوس ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ضلع رامبن میں حالیہ پیش آئے واقعہ کے تناطر میں لکھا کہ گائے کی حفاظت کا زہر اب یہاں بھی پھیلایا جارہا ہے، جس کے نتیجے میں رامبن کے رہنے والے 25 سالہ نوجوان تنویر احمد چوپان کی اتوار کے روز ایک دودھ دار گائے اور دو بچھڑوں کو لے جانے کے دوران تعاقب کر کے بے دردی سے حملہ کیا گیا، جوکہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل قبول ہے۔
The poison of cow vigilantism is now being spread to jammu Kashmir, resulting in the death of young Tanveer Ahmad Chopan (25), a resident of Ramban district, brutally chased and assaulted while ferrying a milch cow and two calves on Sunday. This is highly condemnable and…— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) April 15, 2026
انہوں نے مزید لکھا کہ اس واقعہ کے انجام دینے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکے۔ بصورت دیگر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں جس کے ذمہ دار ارباب اقتدار پر عائد ہوگی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے چوپان، جو اُکھڑال، پوگل کا رہنے ولا 25سالہ تنویر احمد اتوار کو جموں سے اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا اور وہ ٹاٹا موبائل گاڑی میں ایک دودھ دینے والی گائے اور دو بچھڑے لے جا رہا تھا۔
اس دوران گاؤ رکشکوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے مارا پیٹا۔ عینی شاہدین کے مطابق، اپنی جان بچانے کی کوشش میں تنویر احمد نے قریبی نالہ بشلری میں چھلانگ لگا دی۔ایسے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے اُس وقت تیز بہاؤ والے نالے میں گر گیا یا کود پڑا جب اسے گاڑی میں گاے لے جانے پر گاؤ رکشکوں نے مارا پیٹا۔ اگرچہ نوجوان کی بازیابی کے لیے گزشتہ تین دن سے آپریشن جاری ہے تاہم ابھی تک تنویر بازیاب نہیں ہوپایا ہے۔
ادھر اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور چار افراد کو گرفتاربھی کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سرینگر جموں قومی شاہراہ پر ضلع بھر میں کشیدگی اور احتجاج دیکھنے کو ملا۔