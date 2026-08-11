ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں پی ایم او ایس سے متعلق آگاہی اور اسکریننگ پروگرام
اسلامک یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہ نے یونیورسٹی میں اس نوعیت کے صحت سے متعلق پروگرام کے انعقاد کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
Published : August 11, 2026 at 8:36 PM IST
اونتی پورہ: اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ نے سکمز صورہ کے تعاون سے یونیورسٹی کے مرکزی کیمپس میں پولی اینڈوکرائن میٹابولک اووریئن سنڈروم یعنی پی ایم او ایس کے بارے میں آگاہی اور اسکریننگ پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام کا مقصد پی ایم او ایس سے متعلق عوامی اور طلبہ میں شعور پیدا کرنا اور اس حالت کے مجموعی انتظام، بروقت تشخیص اور مناسب طبی رہنمائی کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔
تقریب کے مہمان خصوصی جموں و کشمیر کے وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی تھے۔ انہوں نے اسلامک یونیورسٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور تعلیمی ترقی پر یونیورسٹی انتظامیہ اور عملے کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اسلامک یونیورسٹی میں ایک میڈیکل کالج کا قیام ان کی خواہش ہے۔ اس موقع پر اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو، سکمز صورہ کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائی، سکمز بمنہ کے پرنسپل پروفیسر فضل القادر، ڈاکٹر مونسہ قادری اور دیگر اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔
افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسلامک یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہ نے یونیورسٹی میں اس نوعیت کے صحت سے متعلق پروگرام کے انعقاد کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں طالبات کی ایک بڑی تعداد زیر تعلیم ہے، اس لیے خواتین کی صحت سے متعلق آگاہی پروگرام خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے سکمز کے ساتھ ادارہ جاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی دونوں اداروں کے درمیان باقاعدہ مفاہمت کی یادداشت طے پانے کی منتظر ہے۔
سکمز میڈیکل کالج کے شعبہ تشریح الاعضا کے پروفیسر اور سربراہ ڈاکٹر اشفاق الحسن نے طبی ماہرین اور طلبہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پروگرام صحت سے متعلق اہم مسائل پر بامعنی گفتگو اور طبی معلومات کی فراہمی میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ سکمز میڈیکل کالج بمنہ کے پرنسپل پروفیسر فضل القادر نے پروگرام میں شریک طبی ماہرین کا تعارف کرایا اور تمام معزز مہمانوں اور شرکا کا شکریہ ادا کیا۔
کلیدی خطاب کرتے ہوئے سکمز صورہ کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائی نے پی ایم او ایس سے متعلق تحقیق کی تاریخ اور اس شعبے میں ہونے والی اہم پیش رفت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بیماری کے بارے میں مضبوط تحقیقی بنیاد قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس حالت سے متعلق طبی اصطلاحات اور تصورات وقت کے ساتھ مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں۔
پروفیسر گنائی نے خاص طور پر کم آمدنی والے معاشروں میں میٹابولک بیماریوں کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ طبی تحقیق کے باوجود اس بیماری کی بنیادی وجوہات کے بارے میں ابھی مکمل معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ اس نوعیت کی میٹابولک خرابیوں کا تعلق صرف خواتین تک محدود نہیں بلکہ مرد بھی بعض میٹابولک مسائل سے متاثر ہو سکتے ہیں۔
اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے صحت سے متعلق آگاہی پروگراموں کو تعلیمی اداروں کی مستقل سرگرمیوں کا حصہ بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں موجود مختلف طلبہ کلبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ میں صحت اور دیگر اہم سماجی مسائل کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کے لیے مزید پلیٹ فارم قائم کیے جانے چاہئیں۔
انہوں نے اسلامک یونیورسٹی کے اسکول آف ہیلتھ سائنسز کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں، نرسنگ کالجوں اور دیگر مراکز کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کی تعلیمی وسعت اور بڑھتی ہوئی رسائی انتظامیہ اور حکومت جموں و کشمیر کے تعاون کا نتیجہ ہے۔
یہ بھی پڑھیں: لکھنؤ میں شیعہ مذہبی رہنما کے خلاف فحش اور گمراہ کن پوسٹ، نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج
پروگرام کے دوران پی ایم او ایس سے متعلق طبی معلومات، اس کی تشخیص، ممکنہ پیچیدگیوں اور مجموعی صحت پر اس کے اثرات کے حوالے سے شرکا کو آگاہ کیا گیا۔ اسکریننگ اور ماہرین کی رہنمائی کے ذریعے طلبہ اور دیگر شرکا کو اپنی صحت کے حوالے سے بروقت توجہ دینے کی ترغیب بھی دی گئی۔