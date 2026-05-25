اننت ناگ میں 2398 سولر یونٹس نصب، سترہ کروڑ سے زائد سبسڈی جاری، متعدد صارفین کے بجلی بل صفر
مرکز کی پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب اور روایتی ذرائع پر انحصار کم کرنے کیلئے شروع کی گئی۔
Published : May 25, 2026 at 6:14 PM IST
اننت ناگ (اشفاق احمد میر): مرکزی حکومت کی اہم اسکیم پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا اور سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن اسکیم ضلع اننت ناگ میں بجلی کے شعبہ میں نمایاں تبدیلی لا رہی ہیں۔ گھروں اور سرکاری اداروں کی چھتوں پر سولر پینل نصب ہونے سے نہ صرف بجلی کے بلوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے بلکہ کئی صارفین اور سرکاری دفاتر کے بجلی اخراجات تقریباً صفر ہو چکے ہیں۔ یہ اسکیمیں توانائی کے شعبے میں خود کفالت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ماحول دوست اور پائیدار توانائی کے استعمال کی جانب ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہیں۔
بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب اور روایتی ذرائع پر انحصار کم کرنے کے مقصد سے شروع کی گئی یہ یوجنا بجلی کی کمی پر قابو پانے اور صارفین کو معیاری اور مسلسل بجلی کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہو رہی ہے۔ سولر توانائی کے فروغ سے گھریلو صارفین کو طویل مدتی مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے جبکہ سرکاری اداروں کے اخراجات میں کمی کے نتیجے میں عوامی وسائل کی بہتر بچت ممکن بن رہی ہے۔ مجموعی طور پر یہ اسکیم ضلع اننت ناگ میں توانائی کے شعبے کو مضبوط بنانے، بجلی کی قلت کو کم کرنے اور صارفین کو چوبیس گھنٹے مفت اور صاف توانائی کی فراہمی کے ہدف کو حقیقت کی شکل دینے کی سمت ایک مؤثر اور اہم اقدام ثابت ہو رہی ہے۔
ضلع انتظامیہ اننت ناگ کے مطابق پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا اور سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن اسکیم ضلع اننت ناگ میں بجلی کے شعبے میں نمایاں تبدیلی لا رہی ہے ۔ گھریلو صارفین اور سرکاری دفاتر کے بجلی اخراجات میں نمایاں کمی کے ساتھ یہ اسکیمیں توانائی کے شعبے میں خود کفالت کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہو رہی ہیں
متعلقہ حکام کے مطابق اب تک ضلع میں 2398 سولر روف ٹاپ نصب کئے جا چکے ہیں جن کی مجموعی پیداواری صلاحیت 8.65 میگاواٹ ہے، جبکہ 2394 مستفیدین کو مجموعی طور پر 17.67 کروڑ روپئے کی سبسڈی فراہم کی جا چکی ہے۔ اسی طرح سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن اسکیم کے تحت 242 سرکاری عمارتوں پر سولر روف ٹاپ سسٹم نصب کئے گئے ہیں جن کی مجموعی صلاحیت 3532 کلوواٹ ہے۔
کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ (کے پی ڈی سی ایل) اننت ناگ کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق متعدد گھریلو صارفین اور سرکاری دفاتر نے سولر نظام نصب کرنے کے بعد صفر بجلی بل حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان دفاتر میں اسٹاف کوارٹر، ٹورسٹ آفس اچھہ بل، منیجر کم کیمسٹ دفتر، ہارٹیکلچر آفس اچھہ بل، گورنمنٹ ہائی اسکول بچھو، کھریٹی اور دیسو شامل ہیں۔
حکام کے مطابق گرڈ سے منسلک سولر روف ٹاپ سسٹمز کے ذریعے صارفین اپنی ضرورت کی بجلی خود پیدا کرنے کے ساتھ اضافی بجلی گرڈ میں منتقل کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی روزمرہ بجلی کی ضروریات پر 100 فیصد تک بچت ممکن ہو رہی ہے۔
ضلعی انتظامیہ اور کے پی ڈی سی ایل کے سینئر حکام کا کہنا ہے کہ دستیاب اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسکیمیں بجلی کے بلوں میں نمایاں کمی لانے اور روایتی بجلی نظام پر بوجھ کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا سے فائدہ اٹھانے کے لئے قومی پورٹل پر رجسٹریشن کروائیں تاکہ صاف، مفت اور پائیدار توانائی کے مستقبل کو یقینی بنایا جا سکے۔
