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پی ایم شری گرلز ہائی اسکول دیگوار ایم نے 'بیگلس ڈیز' پہل کے تحت سائبر بیداری پروگرام کا انعقاد کیا
اس تقریب کا اہتمام سائبر سیل پونچھ اور پی ایم شری گرلز ہائی اسکول دیگوار ایم نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔
Published : October 16, 2026 at 8:44 PM IST
پونچھ:(بھوپیندر سنگھ) نیشنل ایجوکیشن پالیسیکے تحت بغیر بستے کے دس دن پہل کے ایک حصے کے طور پر، شری گرلز ہائی اسکول دیگوار ایم نے سائبر سیل پونچھ کے تعاون سے ایک سائبر بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کا مقصد طالب علموں کو سائبر سیفٹی، ذمہ دار ڈیجیٹل رویے، اور سائبر کرائم کی روک تھام کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔
اس موقع پر کلیدی مقرر انسپکٹر تبریز احمد خان، ایس ایچ او، پونچھ سائبر سیل تھے۔ انہوں نے طلباء کو سائبر کرائم کی مختلف شکلوں کے بارے میں آگاہ کیا جن میں آن لائن فراڈ، سائبر دھونس، شناخت کی چوری، سوشل میڈیا گھوٹالے اور مشکوک لنکس شامل ہیں۔ انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کریں، مضبوط پاس ورڈ استعمال کریں، حساس معلومات کو آن لائن شیئر کرنے سے گریز کریں اور سائبر کرائم کے واقعات کی فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں۔
اجتماع سے سب انسپکٹر امیت سنگھ، اے ایس آئی محمد خورشید اور الطاف حسین نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے سائبرسیکیوریٹی، آن لائن سیفٹی، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کرتے وقت چوکس رہنے کی اہمیت کے بارے میں اہم بصیرت کا اشتراک کیا۔ انہوں نے طلباء کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ آن لائن ذمہ داری سے کام کریں اور اپنے خاندانوں اور برادریوں میں سائبر خطرات کے بارے میں بیداری پھیلائیں۔
طلباء سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم شری کے انچارج درشن کمار نے این ای پی 2020 کے تحت اس طرح کے بیداری پروگراموں کے انعقاد کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ پالیسی کلاس روم کی روایتی تدریس سے ہٹ کر تجرباتی، سرگرمی پر مبنی، اور عملی سیکھنے کو فروغ دیتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ 'بیگلیس ڈیز' اقدام طلباء کو حقیقی زندگی کے مسائل سے نمٹنے، زندگی کی ضروری مہارتوں کو فروغ دینے اور ماہرین اور پیشہ ور افراد کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کے ٹیکنالوجی سے چلنے والے معاشرے میں، 'سائبر آگاہی' زندگی کا ایک لازمی ہنر بن گیا ہے، اور طلباء کو ڈیجیٹل خطرات سے بچانے کے لیے آن لائن حفاظت کے بارے میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔
اس تقریب کا اہتمام سائبر سیل پونچھ اور پی ایم شری گرلز ہائی اسکول دیگوار ایم نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ یہ طلبہ کی حفاظت، ڈیجیٹل خواندگی اور جامع تعلیم کے تئیں ان کے مشترکہ عزم کا حصہ تھا۔