ضروری اشیاء کی قلت نہیں ہوگی، وزیر اعظم نے یقین دہانی کی ہے: عمر عبداللہ
وزیر اعلیٰ نے کہا افواہوں سے گھبراہٹ پھیلی، مگر حکومت نے ایل پی جی، پٹرول اور دیگر اشیاء کی مکمل سپلائی کی یقین دہانی دی
Published : March 28, 2026 at 5:47 PM IST
جموں: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایل پی جی اور پٹرول و ڈیزل کی قلت کے حوالہ سے سبھی قیاس آرائیوں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ "وزیر اعظم نریندر مودی اور حکومت ہند نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایل پی جی اور دیگر ایندھن سمیت ضروری اشیاء کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔"
انہوں نے جموں و کشمیر اسمبلی کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ "گزشتہ رات وزیر اعظم کے ساتھ ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں ان ریاستوں کے علاوہ تمام وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے جہاں انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس میٹنگ میں کابینہ سیکریٹری نے مغربی ایشیا میں جنگ شروع ہونے اور خاص طور پر آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔"
عمر عبداللہ نے کہا: "کابینہ سیکریٹری اور حکومت ہند نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ملک میں ضروری اشیاء کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں عوام کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ افواہوں کی وجہ سے لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے اور پٹرول پمپوں پر رش دیکھنے کو ملا، لوگ جلدی میں زیادہ خریداری کرنے لگے ہیں۔"
انہوں نے واضح کیا کہ ایل پی جی، پٹرول، ڈیزل یا مٹی کے تیل کی کوئی قلت نہیں ہے اور حکومت ہند نے سپلائی جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "کمرشل گیس سلنڈروں کے حوالے سے کچھ مسئلہ تھا کیونکہ حکومت ہند نے 20 فیصد کی حد مقرر کی تھی، جسے اب بڑھا کر 70 فیصد کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس صورتحال کا مقابلہ اسی طرح کیا جائے گا جیسے کووڈ کے دوران ٹیم انڈیا نے کیا تھا۔"
