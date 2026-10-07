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بی جے پی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال کو قومی ترقی کے سفر سے تعبیر کیا
'سیوا سنکلپ ابھیان' کے تحت پلوامہ میں بی جے پی کارکنوں اور رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کے 'وکست بھارت سنکلپ سبھا'سےورچوئل خطاب کو سنا۔
Published : October 7, 2026 at 3:21 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): ملک بھر میں 'سیوا سنکلپ ابھیان' کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے پر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں پلوامہ میں بھی بی جے پی رہنماؤں اور کارکنوں نے ضلعی ہیڈکوارٹر میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کی۔
پروگرام میں 'سنکلپ سبھا' اور 'سیوا جیوتی یاترا' شامل تھی، جس کے دوران بی جے پی رہنماؤں اور کارکنوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات اور ترقیاتی اقدامات کو اجاگر کیا۔
بی جے پی کے سابق ضلع صدر و پروگرام انچارج محمد لطیف بھٹ نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور کارکنوں کے ہمراہ 'سیوا جیوتی یاترا' کی قیادت کی۔ یاترا بی جے پی کے ضلعی دفتر سے شروع ہو کر پلوامہ کی مرکزی مارکیٹ سے گزری، اس دوران پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں نے "مودی جی کے 25 سال، بے مثال 25 سال" جیسے نعرے لگاتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کو اجاگر کیا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی کے سابق ضلع صدر و پروگرام انچارج محمد لطیف بھٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا اور جموں و کشمیر کی ترقی اور 'وکست بھارت' کے حوالے سے ان کے وژن کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام سے ریاستی حیثیت کی بحالی کے حوالے سے وزیر اعظم مودی کی جانب سے کیا گیا وعدہ بھی پورا کیا جائے گا۔ بھٹ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہندوستان نے نمایاں ترقی کی ہے اور عالمی سطح پر ایک مضبوط قوم کے طور پر ابھرا ہے۔
بی جے پی کے سینئر رہنما اوتار سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا سیاسی سفر، گجرات کے وزیر اعلیٰ سے لے کر ملک کے وزیر اعظم تک، متعدد ترقیاتی اقدامات سے عبارت رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ملک کو 'وکست بھارت' کی جانب لے جانے کے ساتھ ساتھ 'میک اِن انڈیا' اور مقامی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی ہے۔
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اوتار سنگھ نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں بہتر مواصلاتی رابطوں، روزگار کے مواقع اور دیگر ترقیاتی اقدامات کے ذریعے خطے کو ایک بہتر اور ترقی یافتہ مستقبل کی جانب لے جانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔