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وزیر اعظم مودی نے 'من کی بات' میں امرناتھ یاترا کے دوران بہترین صفائی انتظامات کی ستائش کی
امرناتھ یاترا کے دوران 'زیرو ویسٹ ٹو لینڈ فل' مہم کے تحت 414.46 میٹرک ٹن فضلے کو سائنسی طریقے سے ٹھکانے لگایا گیا۔
Published : August 31, 2026 at 7:38 AM IST
سرینگر: امرناتھ یاترا 2026ء کے دوران نافذ کیے گئے جامع صفائی ستھرائی اور کچرے کے سائنسی انتظامات کے نظام کو قومی سطح پر پذیرائی ملی ہے، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی نے گذشتہ روز اتوار کو اپنے پروگرام 'من کی بات' کی تازہ ترین قسط میں یاترا کے صفائی انتظامات اور کچرے کو سائنسی طریقے سے ٹھکانے لگانے کے ماڈل کو خصوصی طور پر اجاگر کیا۔
وزیر اعظم کی جانب سے یہ مثبت تبصرہ 28 اگست 2026ء کو یاترا کے اختتام کے فوراً بعد سامنے آیا ہے۔ یہ اس بات کا ایک شاندار اعتراف ہے کہ ہمالیائی خطے کے مشکل ترین راستوں پر صفائی ستھرائی اور فضلے کے انتظام کے لیے کتنی مربوط کوششیں کی گئیں۔
حکومت کی طرف سے آج جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ آف رورل سینی ٹیشن، محکمہ دیہی ترقی و پنچایتی راج، جموں و کشمیر نے بالتل اور پہلگام کے راستوں، بیس کیمپوں اور یاترا کے اہم مقامات پر صفائی اور کچرے کے انتظام کا ایک جامع فریم ورک نافذ کیا تھا۔
وسیع پیمانے پر کیے گئے صفائی انتظامات کے حصے کے طور پر، پوری یاترا کے دوران 8,000 سے زیادہ صفائی کے مراکز اور معاون انفراسٹرکچرز نصب کیے گئے تھے۔ ان میں پہلے سے تیار شدہ صفائی کے ڈھانچے، بیت الخلا، غسل خانے اور پکے فرش شامل تھے، جن کا مقصد یاترا کے دوران عقیدت مندوں کو صاف ستھرا، محفوظ اور باوقار ماحول فراہم کرنا تھا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ اس انفراسٹرکچر کی دیکھ بھال کے لیے یاترا کے راستوں، کیمپوں اور زیادہ ہجوم والے علاقوں میں صفائی کے مخصوص عملے کو تعینات کیا گیا تھا، جن کی ذمہ داریاں محض عام صفائی ستھرائی تک محدود نہیں تھیں بلکہ ان میں صفائی کے مراکز کی مسلسل دیکھ بھال، عوامی مقامات کی صفائی، کچرا جمع ہونے سے روکنا اور یاترا کے پورے راستوں پر صحت بخش ماحول برقرار رکھنا شامل تھا۔
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یاترا کے دوران جمع ہونے والے کچرے کی بڑی مقدار کو ٹھکانے لگانے کے لیے بیک وقت ایک مضبوط اور سائنسی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نظام فعال کیا گیا تھا۔ اس نظام نے کچرے کو اس کے آغاز پر ہی الگ الگ کرنے، اسے جمع کرنے، منتقل کرنے، پروسیس کرنے اور سائنسی طریقے سے ٹھکانے لگانے تک کے تمام مراحل کو یقینی بنایا۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بیس کیمپوں اور یاترا کے راستوں پر پیدا ہونے والے کچرے کو باقاعدہ نظام کے تحت مناسب پروسیسنگ کے لیے بھیجا جائے۔
بیان میں کہا گیا کہ 'زیرو ویسٹ ٹو لینڈ فل' حکمت عملی کے تحت، امرناتھ یاترا 2026ء کے دوران کل 414.46 میٹرک ٹن فضلہ جمع کیا گیا اور اسے سائنسی طریقے سے پروسیس کیا گیا۔
یہ اقدام ہمالیہ کے اس خطے کی نازک ماحولیاتی نوعیت کے پیشِ نظر خاصی اہمیت کا حامل ہے جہاں سے یہ یاترا گزرتی ہے۔ صفائی کے بنیادی ڈھانچے کو کچرے کے سائنسی انتظام کے ساتھ جوڑنے سے، عوامی صحت اور صفائی کے ضروری معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے، اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی یاترا کے ماحولیاتی اثرات کو کم سے کم کرنے میں مدد ملی۔
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اسی طرح، عقیدت مندوں کو کچرے کے ذمہ دارانہ انتظام کی ترغیب دینے، مخصوص کردہ صفائی کے مراکز کا استعمال کرنے اور یاترا کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا تعاون پیش کرنے کے لیے آئی ای سی یعنی انفارمیشن، ایجوکیشن اور کمیونیکیشن کے اقدامات کیے گئے تھے۔
سارا زور 'سوچھ یاترا' (صاف ستھری یاترا) کے کلچر کو فروغ دینے پر تھا، تاکہ صفائی ستھرائی اور کچرے کو ذمہ داری سے ٹھکانے لگانے کے عمل کو انتظامیہ، صفائی عملہ، یاتریوں، سروس فراہم کنندگان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی ایک مشترکہ ذمہ داری کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ، جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی اور فیلڈ لیول کی سپروائزیشن نے یاترا کے راستوں اور کیمپوں میں صفائی کی خدمات اور کچرے کے انتظام کے آپریشنز پر کڑی نظر رکھ کر اس پورے نظام کو مزید مضبوط بنایا۔
وزیر اعظم کی جانب سے 'من کی بات' میں صفائی ستھرائی اور کچرے کے انتظام کی کوششوں کا تذکرہ، ملک کی اس بڑی سالانہ یاترا کے دوران کچرے اور صفائی کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک پائیدار فریم ورک قائم کرنے میں انتظامیہ اور صفائی کی ٹیموں کی مشترکہ کوششوں کو قومی سطح پر پذیرائی فراہم کرتا ہے۔
ڈائریکٹر جنرل رورل سینی ٹیشن، جموں و کشمیر، انو ملہوترا نے کہا کہ ''8,000 سے زیادہ صفائی کے مراکز کی تنصیب اور 414.46 میٹرک ٹن کچرے کو جمع اور پروسیس کرنے کے بعد، اس یاترا نے یہ ثابت کر دکھایا کہ کس طرح بنیادی ڈھانچہ، افرادی قوت، ٹیکنالوجی اور عوامی رویوں میں تبدیلی مل کر ایک صاف ستھرا اور ماحولیاتی طور پر زیادہ بہتر یاترا کا تجربہ پیدا کر سکتے ہیں۔'
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