وزیراعظم مودی نے اننت ناگ کے تمباکو فری اقدام کو 'من کی بات' میں سراہا، شیخ گنڈ شانگس گاؤں بنا مثال
وزیراعظم نے گاؤں کے ایک ٹیچر میر جعفر کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام معاشرے کے لیے ایک قابلِ تقلید مثال ہے۔
Published : January 25, 2026 at 1:46 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) وزیراعظم ہند نریندر مودی نے آج اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے تازہ ایپی سوڈ میں ضلع اننت ناگ کے گاؤں شیخ گنڈ شانگس میں شروع کی گئی تمباکو مخالف مہم کی بھرپور تعریف کی۔ وزیراعظم نے گاؤں کے رہائشی اور نجی اسکول کے استاد میر جعفر کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام معاشرے کے لیے ایک قابلِ تقلید مثال ہے۔
میر جعفر نے گاؤں میں تمباکو اور منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک منظم مہم کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں مقامی لوگوں نے متحد ہو کر تمباکو پر مکمل پابندی کا تاریخی فیصلہ لیا۔ گاؤں والوں نے نہ صرف تمباکو کے استعمال بلکہ اس کی خرید و فروخت کو بھی قابلِ سزا جرم قرار دے دیا ہے۔
اس مہم کا آغاز اس وقت ہوا جب گاؤں کے باشندے مقامی مسجد میں جمع ہوئے اور اجتماعی طور پر تمباکو سے دور رہنے کا عزم کیا۔ اس فیصلے کا بنیادی مقصد عوامی صحت کا تحفظ اور خصوصاً نوجوان نسل کو نشے کی لت اور اس سے جڑے سماجی مسائل سے بچانا ہے۔
میر جعفر نے اس موقع پر اعتماد کا اظہار کیا کہ بہت جلد شیخ گنڈ شانگس مکمل طور پر تمباکو فری گاؤں کے طور پر اپنی شناخت قائم کرے گا، جب کہ اس اقدام سے متصل علاقوں کے لیے بھی ایک مثبت پیغام گیا ہے۔
وزیراعظم کی جانب سے اس عوامی تحریک کی ستائش کے بعد مقامی سطح پر خوشی اور جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ماڈل دیگر دیہاتوں میں بھی اپنایا جائے گا تاکہ صحت مند اور نشہ سے پاک معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔
