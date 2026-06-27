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کشمیر: گالف کورس کا ڈیلی ویجر ریچھ کے حملہ میں زخمی، مردہ بن کر بچائی خود کی جان
رائل اسپرنگس گالف کورس میں نائٹ ڈیوٹی پر مامور ایک ڈیلی ویجر پر ریچھ نے حملہ کرکے اسے زخمی کر دیا۔
Published : June 27, 2026 at 4:57 PM IST
سرینگر: سرینگر کے رائل اسپرنگس گالف کورس (Royal Springs Golf Course) میں ریچھ نے رات کی ڈیوٹی انجام دے رہے ایک ڈیلی ویجر پر حملہ کرکے اسے زخمی کر دیا، ریچھ کے حملے کا یہ واقعہ گالف کورس کے سی سی ٹی وی میں بھی قید ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد محکمۂ وائلڈ لائف نے ریچھ کو پکڑنے کی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں۔
یہ واقعہ 24 اور 25 جون کی درمیانی شب اُس وقت پیش آیا جب جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے قصبہ ترال سے تعلق رکھنے والے اعجاز احمد نامی ڈیلی ویجر گالف کورس کے مرکزی دروازے پر اپنی رات کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ رائل اسپرنگس گالف کورس (RSGC) کے حکام کے مطابق اچانک ایک سیاہ ریچھ نمودار ہوا اور اعجاز احمد پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ معمولی زخمی ہو گئے۔
گالف کورس کے ایک اہلکار نے بتایا: "اعجاز احمد گیٹ پر ڈیوٹی انجام دے رہے تھے کہ ریچھ نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ خطرے کو بھانپتے ہی وہ فوراً زمین پر منہ کے بل لیٹ گئے اور خود کو مردہ ظاہر کیا۔ اسی دوران ان کی چیخ و پکار سن کر چند راہگیر موقع پر پہنچ گئے۔ لوگوں کی آمد اور شور شرابے سے ریچھ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اگر اعجاز احمد حاضر دماغی کا مظاہرہ نہ کرتے اور مردہ بن کر نہ لیٹتے تو انہیں جان لیوا چوٹیں آ سکتی تھیں۔"
حملے کے فوراً بعد اعجاز احمد کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کا علاج کرنے کے بعد معمولی زخم ہونے کی وجہ سے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔
واقعے کے بعد محکمۂ وائلڈ لائف نے ریچھ کو پکڑنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ تین روز سے ایک ریسکیو ٹیم گالف کورس میں تعینات ہے اور ریچھ کو محفوظ طریقے سے پکڑنے کے لیے متعدد پنجرے نصب کیے گئے ہیں۔ تاہم ابھی تک ریچھ پکڑا نہیں جا سکا۔
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