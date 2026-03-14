اننت ناگ کا تفریحی مقام وزیر باغ سیلاب سے متاثر، تزئین و آرائش کے لیے آٹھ کروڑ کا منصوبہ تیار
جموں وکشمیر کے ضلع اننت ناگ کے وزیرباغ کو گزشتہ برس آنے والے شدید سیلاب سے کافی نقصان پہنچا تھا۔
Published : March 14, 2026 at 8:10 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): قصبہ اننت ناگ کا مرکزی اور معروف باغ وزیر باغ شہر کی خوبصورتی اور عوامی تفریح کے اعتبار سے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ باغ نہ صرف مقامی باشندوں کے لیے ایک اہم تفریحی مقام ہے بلکہ شہر کی خوبصورتی میں بھی نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں روزانہ بڑی تعداد میں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔جبکہ مختلف سماجی اور تفریحی سرگرمیاں بھی اسی مقام پر منعقد ہوتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس باغ سے سالانہ لاکھوں روپے کی آمدنی بھی حاصل ہوتی ہے، جو اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے۔
گزشتہ برس آنے والے شدید سیلاب کے باعث وزیر باغ کو کافی نقصان پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں باغ کے اندر موجود سبزہ زار، راستے، بیٹھنے کی جگہیں،فینسنگ اور دیگر بنیادی سہولیات متاثر ہوئیں۔ اس کے باعث باغ کی خوبصورتی اور کشش میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ سیلاب کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ متعلقہ محکمہ اس تاریخی اور اہم باغ کی فوری مرمت اور بحالی کے اقدامات کرے گا تاکہ اسے دوبارہ اس کی سابقہ حالت میں بحال کیا جا سکے۔
اس حوالے سے ڈسٹرکٹ فلوریکلچر افسر اننت ناگ مظہر حسین نے بتایا کہ وزیر باغ کو سیلاب کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ فلوریکلچر کی جانب سے باغ میں کسی حد تک صفائی اور مرمت کا کام انجام دیا گیا ہے اور اسے مقامی لوگوں اور سیاحوں کی آمد کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ باغ کی مکمل بحالی اور اسے مزید خوبصورت اور دیدہ زیب بنانے کے لیے مرکزی اسپانسرڈ ساسکی اسکیم کے تحت محکمہ آر اینڈ بی کے ذریعے تقریباً 8 کروڑ روپے کا ڈی پی آر تیار کیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہی اس منصوبے کے لیے فنڈس کی منظوری ملے گی، وزیر باغ کی مکمل تزئین و آرائش اور ترقیاتی کام شروع کئے جائیں گے تاکہ باغ کو ایک نئی شکل دی جا سکے اور اسے مزید جاذب نظر بنایا جائے۔ مقامی لوگوں کا بھی مطالبہ ہے کہ حکومت اس منصوبے کے لیے جلد از جلد فنڈس منظور کرے تاکہ وزیر باغ کی شان کو بحال کیا جا سکے اور یہ مقام اننت ناگ شہر کی خوبصورتی اور سیاحتی کشش کا اہم مرکز بن سکے۔