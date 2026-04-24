سرینگر میں ایک اسکول کے قریب صفائی مہم کے دوران پستول بر آمد
سرینگر میں صفائی کے دوران عملے نے کچرے کے ڈھیر میں ایک مشتبہ چیز دیکھی جو کہ بعد میں زنگ آلود پستول نکلی۔
Published : April 24, 2026 at 7:18 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین) سرینگر کے مضافاتی علاقے صورہ آنچار میں گرلز ہائر سیکنڈر اسکول کے قریب کچرے کے ڈھیر سے ایک زنگ آلود پستول بر آمد ہوا ہے۔یہ برآمدگی جمعہ کو اس وقت ہوئی جب میونسپلٹی کے صفائی عملہ وہاں پر معمول کی صفائی کررہا تھا ۔ صفائی عملے نے پستول کی برآمدگی پر پولیس کو اطلاع دی۔
تفضیلات کےمطابق صفائی کے دوران عملے نے کچرے کے ڈھیر میں ایک مشتبہ چیز دیکھی جو کہ بعد میں زنگ آلود پستول نکلی۔ اسلحہ ہونے کا شبہ ہوتے ہی فوری طور مقامی پولیس اسٹیشن صورہ کو اطلاع دی گئی۔ ایسے مۓن اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوع پر پینچی اور پستول کو اپنی تحویل میں لے لیا۔بتایا جارہا ہے کہ برآمد ہونے والا پستول زنگ آلود حالت میں تھا اور اسے کچرے کے ڈھیر سے بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے ضبط کیا گیا ۔
یہ بھی پڑھیں: گورنمنٹ ویمنز ڈگری کالج پلوامہ میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یاد میں ایک شاندار ثقافتی پروگرام کا انعقاد
رپورٹس کے مطابق اسکول کے قریب کچرے کے ڈھیر سے ایک زنگ آلود پستول برآمد ہوا جب صفائی کارکن نے جمعہ کو معمول کے مطابق صفائی کے دوران پستول دیکھا تھا۔ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی ایک ٹیم موقع پر پہنچی اور پستول کو ضبط کرلیا۔ پولیس نے برآمد شدہ سامان کو اپنی تحویل میں لے کر قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں متعلق دفعات کے تحت باضابطہ طور ایک کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔