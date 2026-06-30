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امرناتھ یاترا کے لیے رجسٹریشن اور ٹوکن کی تقسیم شروع، جموں سینٹر پر عقیدت مندوں کا ہجوم
امرناتھ یاتریوں کی پہلی کھیپ دو جولائی کو جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس بیس کیمپ سے روانہ ہوگی۔
Published : June 30, 2026 at 8:58 AM IST
اننت ناگ: امرناتھ یاترا 2026 کے شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ یاترا کے لیے رجسٹریشن کا عمل اور ٹوکن کی تقسیم کا آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے۔ پیر کو جموں کے رجسٹریشن سنٹر میں بڑی تعداد میں عقیدت جمع ہوئے۔
واضح رہے کہ یاتریوں کی پہلی کھیپ دو جولائی کو جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس بیس کیمپ سے روانہ ہوگی، جب کہ بالتال اور پہلگام بیس کیمپوں سے یاتریوں کی روانگی کا آغاز تین جولائی کو ہوگا۔ انتظامیہ نے موجودہ رجسٹریشن کے لیے جموں توی ریور فرنٹ پر وسیع انتظامات کیے ہیں، جہاں عقیدت مندوں ٹوکن لینے اور رجسٹریشن کرانے کے لیے پہنچنے لگے ہیں۔
Kathua, Jammu & Kashmir: The Shri Amarnath Yatra, which is set to begin on July 3, will be welcomed in Kathua on July 1. Along with welcoming the pilgrims, 18 counters have also been set up here for RFID and e-KYC. pic.twitter.com/knY2hZoXlr— IANS (@ians_india) June 29, 2026
عہدیداروں نے ٹوکن کی تقسیم اور رجسٹریشن مراکز پر یاتریوں کی نقل و حرکت کو آسان بنانے، پینے کے پانی، لنگر خدمات اور سکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ یاترا کے محفوظ اور بہتر انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اضافی انتظامات کیے گئے ہیں۔
سی آر پی ایف کے کمانڈنٹ راجیش کمار نے کہا کہ یاتریوں کی حفاظت کے لیے کثیر سطح کے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان میں ایکسرے اسکریننگ، بم ڈسپوزل اسکواڈز، ڈاگ اسکواڈز اور ملٹی ٹائر سکیورٹی شامل ہیں۔
Jammu, Jammu and Kashmir: The Jammu administration has begun the token distribution process for the annual Amarnath Yatra, with a large number of devotees gathering to collect their tokens. The first batch of pilgrims is scheduled to depart tomorrow pic.twitter.com/mzJRlAo7X0— IANS (@ians_india) June 30, 2026
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پیر کو اے این آئی سے بات کرتے ہوئے کمار نے کہا کہ ہر یاتری کو یاترا پر آگے بڑھنے سے پہلے فریکنگ پوائنٹ پر سکیورٹی اسکریننگ سے گزرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حفاظتی پروٹوکول کے مطابق تمام سامان اور گاڑیوں کو اچھی طرح سے چیک کیا جاتا ہے۔
کمار نے کہا کہ "سب سے پہلے، یاتری ہمارے فریکنگ پوائنٹ پر پہنچتے ہیں جہاں ان کی ایکسرے اسکریننگ ہوتی ہے۔ سی آر پی ایف کے بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ کی کئی ٹیمیں سائٹ پر تعینات ہیں۔ ہر سامان اور گاڑی کی جانچ کی جاتی ہے۔"
#WATCH | Kulgam, Jammu and Kashmir: Ahead of the Amarnath Yatra, Kulgam Police have put in place stringent security arrangements. At the Navayuga Tunnel, vehicles are being thoroughly inspected using modern technology, while the identity cards of every traveller are being… pic.twitter.com/sVS8FUIAxz— ANI (@ANI) June 29, 2026
انہوں نے کہا کہ سی آر پی ایف، جموں و کشمیر پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیاں یاترا کو محفوظ اور بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "سی آر پی ایف، جموں و کشمیر پولیس، اور دیگر سکیورٹی فورسز یاترا کے انتظام کے لیے تندہی سے کام کر رہی ہیں۔" کمار نے مزید کہا کہ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے پہلگام قصبے میں رجسٹریشن کی سہولیات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔
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