ماتا ویشنو دیوی یاترا کو بڑا دھچکا، سال بھر میں تقریباً 25 لاکھ یاتری کم پہنچے
اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے ماتا ویشنو دیوی یاتریوں کی آمد میں تقریباً 24 لاکھ کی کمی ہوئی ہے۔
Published : December 3, 2025 at 4:03 PM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): ماتا ویشنو دیوی یاترا میں اس سال یاتریوں کی تعداد میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس نے مقامی معیشت اور یاترا سے وابستہ کاروباروں پر منفی اثر ڈالا ہے۔ جاری سال میں اب تک صرف 64,14,106 عقیدت مندوں نے درشن کئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت کے دوران یہ تعداد 88,91,055 تھی۔ اس طرح رواں سال اب تک تقریباً 24,76,949 یاتری کم پہنچے ہیں۔
کٹرہ ہوٹل ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر اور پی ایچ ڈی چیمبر کٹرہ کے صدر ویریندر قیصر کے مطابق اس بڑی گراوٹ کے کئی اسباب ہیں جن میں شدید موسمی حالات، معاشی مندی، سیکورٹی صورتحال اور مختلف حادثات شامل ہیں۔ مارچ سے نومبر تک کے مہینوں میں یاتریوں کی آمد میں واضح کمی دیکھی گئی۔
اعداد و شمار کے مطابق نومبر 2025 میں 4,23,533 یاتری درشن کے لیے پہنچے، اکتوبر میں 3,84,952 جبکہ ستمبر میں صرف 1,85,165 یاتری درشن کرنے پہنچے۔ اپریل میں 9,81,228 اور مارچ میں 9,40,143 یاتریوں کی سب سے زیادہ آمد ریکارڈ کی گئی۔
ویریندر قیصر نے ای ٹی وی بھارت سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سال یاترا میں کمی نے ہمارے کاروبار کو زمین پر لا کھڑا کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہوٹل انڈسٹری مکمل طور پر نقصان میں ہے اور شرائن بورڈ کو بھی بھاری خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پچاس سال میں پہلی بار کٹرہ نے ایسی کمی دیکھی ہے کیونکہ جموں سے کٹرا تک ٹرینیں پوری طرح نہیں چل رہیں۔
مقامی تاجروں کا ماننا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے مہینوں میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔
سال کے آغاز میں پریاگ راج مہا کمبھ، اپریل میں اننت ناگ میں دہشت گردانہ حملہ، مئی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اور 26 اگست کو اَردھ کنواری علاقے میں شدید بھوسکھلن جس میں 34 یاتری ہلاک ہوئے تھے، یاترا کو بری طرح متاثر کر گئے۔ بھاری تباہی کے بعد یاترا 22 دن تک مکمل طور پر معطل رہی۔ اس کے علاوہ کٹرا ریلوے اسٹیشن کی متعدد ٹرینیں تاحال بند ہیں جس کے باعث یاتریوں کی آمد میں کمی برقرار ہے۔
تاہم تجارت پیشہ افراد کو امید ہے کہ دسمبر اور نئے سال کے آغاز میں یاتریوں کی تعداد میں بہتری آئے گی۔
