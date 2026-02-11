ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں پی ایچ ای ایمپلائز یونائیٹڈ فرنٹ کا احتجاج، ملازمین کو فوری طور پر مستقل کرنے کا مطالبہ
مظاہرین نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے اور ملازمین کے مسائل حل کے لیے اقدامات کرے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 11, 2026 at 10:38 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): پی ایچ ای ایمپلائز یونائیٹڈ فرنٹ جموں خطے کی جانب سے بدھ کے روز سرمائی دارالحکومت جموں میں حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے سول سیکریٹریٹ جموں کی جانب مارچ کیا اور الزام عائد کیا کہ حکومت نے ملازمین سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔
مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور نعرہ بازی کرتے ہوئے جموں و کشمیر حکومت کے رویے کو غیر سنجیدہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جاری بجٹ اجلاس کے دوران بھی پی ایچ ای ملازمین کے دیرینہ مطالبات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے حالانکہ انہیں بارہا یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں۔
یونائیٹڈ فرنٹ کے قائدین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گزشتہ برس یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین اور دیگر زمروں کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا وعدہ کیا تھا تاہم اب تک اس سلسلے میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ محکمہ میں برسوں سے خدمات انجام دینے والے ملازمین کو فوری طور پر مستقل کیا جائے اور انہیں ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے۔
مظاہرین نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے اور ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے وقت مقررہ اقدامات کرے اور انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کرے۔
ادھر یہ بات قابل ذکر ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کے روز اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا جواب دیتے ہوئے عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کی مستقلی کا عمل رواں سال شروع کیا جائے گا۔
6 فروری کو پیش کیے گئے جموں و کشمیر بجٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ بجٹ جموں کشمیر میں پائیدار معاشی ترقی سماجی بہبود اور جامع ترقی کی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت روزگار کے مواقع پیدا کرنے، بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے، عوامی خدمات کو بہتر کرنے اور ترقیاتی فوائد کی شفاف اور بروقت فراہمی کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ یومیہ ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے کہا، ’’ان شاء اللہ ہم اس سال یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کی مستقلی کا عمل شروع کریں گے۔
