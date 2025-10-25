ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وولر جھیل میں کچرا جمع ہونے سے جھیل کی خوبصورتی اور ماہی گیر متاثر
جموں وکشمیرکی مشہور وولر جھیل خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کیلئےذریعہ معاش بھی ہے،لیکن کچرا اورگندگی کی وجہ سے ماہی گیر پریشان ہیں۔
Published : October 25, 2025 at 11:31 AM IST|
Updated : October 25, 2025 at 12:51 PM IST
بارہمولہ(کوثر عرفات): مشہور و معروف تازہ پانی کی جھیل وولر دنیا میں اپنی خوبصورتی کے لئے کافی مقبول ہے، لیکن گزشتہ سالوں سے اس وولر جھیل کا پانی کافی آلودہ ہو گیا ہے، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ مقامی ماہی گیروں کے روزگار پر کافی منفی اثر پڑا ہے۔
دراصل وولر جھیل ضلع بارہمولہ کے سوپور وٹلب اور پانڈی پورہ کے درمیان میں ہے گاوں زرمنز ہے وہاں کے مقامی آبادی اس پر منحصر ہے اور وہ صدیوں سے اس ندی سے اپنا روزگار حاصل کرتے ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تحفظ وولر فاونڈیشن کے ایک شخص نے کہا کہ وولر جھیل کی موجودہ صورتحال کافی ابتر ہے اور کچرے کی وجہ سے پانی کافی خراب ہوگیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس وولر جھیل کی بات کرے تو یہ پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اور جب کشمیر میں سیلابی صورتحال ہوتی ہے تو یہ پانی کو ڈرین کرتا ہے لیکن گزشتہ سالوں سے موسمیاتی تبدیلی، بدتر نکاسی نظام ، اور کچرے کی وجہ سے وولر جھیل کا پانی آلودہ ہو گیا ہے،اور اس سے اب مقامی آبادی کو کافی مشکلات درپیش آتے ہے۔
نصیر احمد نے کہا کہ جو ایک ماہی گیر کے ساتھ ساتھ وولر فونڈیشن کے ممبر ہے ان کا کہا ہے کہ جو وولر جھیل کے اندونی آبی راستے اور بیرونی آبی راستوں کےقریب کافی جگہوں پر ریت کانکنی کی وجہ سے مچھلی پالن پر کافی برا اثر پڑا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مچھلیوں کی تعداد پر بھی کافی اثر پڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سنگھاڑوں کے علاوہ ندرو کی بات کرے تو وہ بھی کافی کم ہوا ہے اور جب ہم پائیدار ذریعہ معاش کی بات کرے تو وہ بھی کافی حد تک ختم ہوگیا ہے۔
نصیر احمد کے مطابق انہوں نے غیر سماجی تنظیموں کے ساتھ ریسرچ کرکے یہ پایا ہے کہ وولر جھیل کے مسائل وولر جھیل میں نہیں ہے بلکہ جو وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے کوڑا کرکٹ آتا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔
انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ریسرچ کے دوران پایا کہ یہ ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہائیڈرولوجیکل مسئلہ ہے اور اس کو بچانے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔
اپ کو بتادیں کہ گزشتہ سالوں سے ایم یوسی ایم اے کی جانب سے وولر جھیل کے مختلف علاقوں میں کروڑوں کی لاگت پر ایک پروجیکٹ چلایا گیا اور اس دوران ڈریجنگ کی گئی اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کام کو جاری رکھا جائے گا۔
واضح رہے کہ ماحولیاتی کارکنان کا اندیشہ ہے کہ اگر اس وولر جھیل کے تحفظ کے لیے اقدامات نہیں کئے گئے تو آنے والے وقت میں اس کے نتائج کافی سنگین ہوں گے۔