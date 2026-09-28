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پیپلز کانفرنس لیڈر عبدالغنی وکیل نے ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق اسمبلی کی قرارداد کا خیرمقدم کیا
عبدالغنی وکیل نےکہا کہ ہم ریاستی حیثیت کی بحالی کی حمایت میں ہمیشہ مخلص رہے ہیں، اس لیے ہم اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہیں۔
Published : September 28, 2026 at 7:39 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر اور سابق کابینہ وزیر عبدالغنی وکیل نے جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے حق میں جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد کا خیرمقدم کیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ یہ قرارداد ایک خوش آئند اقدام ہے اور اس بات کا اعادہ کیا کہ پیپلز کانفرنس جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی جلد از جلد بحالی کی مکمل حمایت کرتی ہے۔
تاہم، انہوں نے کہا کہ محض قرارداد منظور کرنا کافی نہیں ہوگا اور مرکزی حکومت کے ساتھ مسلسل اور بامقصد رابطے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے حکمران جماعت اور اپوزیشن دونوں کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر ایک کل جماعتی وفد کو نئی دہلی کا دورہ کرنا چاہیے۔
ریاستی حیثیت کی بحالی نیشنل کانفرنس یا کسی بھی انفرادی سیاسی جماعت کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ جموں و کشمیر کے عوام کی خواہش اور حق ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر مشترکہ حکمت عملی وضع کرنی چاہیے اور اس معاملے کو یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ مشترکہ کوشش یقیناً کامیابی کے حصول میں مددگار ثابت ہوگی۔
انہوں نے مزید یاد دلایا کہ اسمبلی کے گزشتہ اجلاس کے دوران پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لون کی جانب سے بھی اسی طرح کی ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، لیکن حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کا یہ فیصلہ کہ وہ یہ قرارداد لائے اور منظور کرے، ایک مثبت پیش رفت ہے۔
چونکہ ہم ریاستی حیثیت کی بحالی کی حمایت میں ہمیشہ مخلص رہے ہیں، اس لیے ہم اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ اب حکومت کو قرارداد سے آگے بڑھ کر تمام متعلقہ فریقین، بشمول مرکزی حکومت، کے ساتھ بامقصد مشاورت کا عمل شروع کرنا چاہیے۔