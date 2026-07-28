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پیپلز کانفرنس نے عسکریت پسندوں کے ریمارکس پر محبوبہ مفتی سے معافی کا مطالبہ کیا سڑکوں پر احتجاج کا انتباہ
پیپلز کانفرنس کا محبوبہ مفتی سے ’’ملیٹنٹ‘‘ کے ریمارک پر معافی مانگنے کا مطالبہ، سڑکوں پر احتجاج کی وارننگ دی۔
Published : July 28, 2026 at 12:36 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس نے پیر کے روز سری نگر کے جواہر نگر میں واقع پارٹی دفتر میں ایک پُرامن احتجاج کیا۔ اس دوران پیپلز کانفرنس کے کارکنان کے ہاتھوں میں پلے کارڈس موجود تھے۔ جن پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی پیلٹ گن کے ساتھ تصویر تھی۔ جو محبوبہ مفتی کے خلاف سخت نعرے بازی کررہے تھے۔
اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیپلز کانفرنس کے اسٹیٹ سیکرٹری آرگنائزیشن شیخ عمران نے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے دہلی میں دیے گئے ان بیانات پر سخت اعتراض کیا، جن میں کشمیریوں کو ’’ملیٹنٹ‘‘ قرار دیا گیا تھا۔ اس دوران پہلے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جے کے پی سی کے اسٹیٹ سیکریٹری آرگنائزیشن شیخ محمد عمران نے کہا کہ پارٹی کشمیری عوام کی عزت، شناخت اور ساکھ کی توہین پر خاموش نہیں رہے گی۔
کل ہم سڑکوں پر ہوں گے
انہوں نے محبوبہ مفتی سے غیر مشروط معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر انہوں نے مبینہ ریمارکس واپس نہ لیے تو پارٹی اپنا احتجاج مزید وسیع کرے گی۔ شیخ عمران کا محبوبہ پر کشمیریوں کو بدنام کرنے کا الزام لگایا، پی ڈی پی رہنماؤں کی جانب سے وائرل ویڈیو کو اے آئی سے تیار کردہ قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا۔ شیخ عمران نے کہا، ’’محبوبہ جی، کشمیری عوام سے معافی مانگیں۔ اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو آج ہم پارٹی دفتر کے اندر ہیں، کل ہم سڑکوں پر ہوں گے۔‘‘
دہلی میں محبوبہ مفتی کشمیریوں کو ملیٹنٹ کہہ رہی
پی ڈی پی قیادت پر شدید حملہ کرتے ہوئے شیخ عمران نے محبوبہ مفتی پر الزام عائد کیا کہ وہ خود کو کشمیریوں کی محافظ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ ان کے مطابق وادی کے بعض انتہائی متنازعہ فیصلوں کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، ’’دہلی میں محبوبہ مفتی کشمیریوں کو ملیٹنٹ کہہ رہی ہیں۔ ان کے دور حکومت میں خونریزی ہوئی، پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا اور ہمارے ہزاروں نوجوان متاثر ہوئے۔ جن لوگوں نے یہ سب برداشت کیا، انہیں اب ملیٹنٹ قرار نہیں دیا جا سکتا۔‘‘
پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت مقدمات درج کیے گئے
2016 کی بدامنی کا حوالہ دیتے ہوئے شیخ عمران نے کہا کہ پی ڈی پی حکومت کے دور میں پیلٹ گنز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 13 لاکھ سے زیادہ پیلٹ فائر کیے گئے، جب کہ محبوبہ مفتی نے خود اسمبلی میں تقریباً 7,000 پیلٹ کارتوس استعمال کیے جانے کا اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ ہزاروں افراد کو حراست میں لے کر پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت مقدمات درج کیے گئے اور کہا کہ جو قیادت آج سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے، اسی کی حکومت نے جیلیں بھر دی تھیں۔
شہریوں کے تحفظ میں پی ڈی پی قیادت کی ناکامی
انہوں نے کہا، ’’آپ اور آپ کے والد نے جیلیں بھریں۔ آج آپ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کرتی ہیں، لیکن ہزاروں لوگوں کو قید کرنے والی حکومت آپ ہی کی تھی۔‘‘ جے کے پی سی (JKPC) رہنما نے جموں و کشمیر کے کئی تاریخی سانحات کو بھی پی ڈی پی سے جوڑتے ہوئے الزام عائد کیا کہ پارٹی کے بانی مفتی محمد سعید نے خطے میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ (AFSPA) نافذ کیا تھا۔ انہوں نے گاؤ کدل، حول، بیجبہارا اور ہندواڑہ سمیت مختلف واقعات کے دوران شہریوں کے تحفظ میں پی ڈی پی قیادت کی ناکامی کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رہائشی مکانات منہدم کرنے کا سلسلہ بھی مفتی محمد سعید ہی کے دورِ حکومت میں شروع ہوا تھا۔
پارٹی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی
شیخ عمران نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی متنازعہ ویڈیو کو 'اے آئی' (AI) سے تیار کردہ قرار دینے کے پی ڈی پی کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ اس ریکارڈنگ کی تکنیکی اور فرانزک جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا، ’’یہ ایک بالکل مستند ویڈیو ہے۔ ہم نے اس کے ہر نینو سیکنڈ اور ہر ساؤنڈ بائٹ کی تکنیکی جانچ اور تصدیق کی ہے۔ آپ آخر کب تک جھوٹ بولیں گے؟‘‘ انہوں نے پی ڈی پی رہنماؤں وحید الرحمٰن پرہ اور محمد خورشید عالم کو بھی ویڈیو کی صداقت پر سوال اٹھانے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ پارٹی اصل موضوع پر بات کرنے کے بجائے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
دونوں جماعتیں ایک ہی ایجنڈے پر عمل پیرا
پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس دونوں کو ہدفِ تنقید بناتے ہوئے شیخ عمران نے الزام لگایا کہ دونوں جماعتیں ایک ہی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں اور صرف اپنے سیاسی کردار بدلتی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا، ’’نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی دہلی کے دو بچے ہیں۔ ایک پولیس والا بنتا ہے اور دوسرا ڈاکو، پھر دونوں اپنے کردار بدل لیتے ہیں۔ آج محبوبہ جی نے پولیس والے کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔‘‘