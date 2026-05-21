پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون والد کی برسی پر نظر بند
عبدالغنی لون کو 21 مئی 2002 دہشت گردوں نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔
By PTI
Published : May 21, 2026 at 9:04 AM IST
سرینگر: پیپلز کانفرنس نے جمعرات کو دعویٰ کیا کے، پارٹی صدر سجاد غنی لون کو اُن کے والد کی 24 ویں برسی کے موقع پر نظر بند کر دیا ہے، ۔
عبدالغنی لون کو 12 سال قبل آج ہی کے دن عسکریت پسندوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ 21 مئی 2002 کو جب وہ میر واعظ مولوی محمد فاروق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ حریت کانفرنس کی ریلی سے نکل رہے تھے دہشت گردوں نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔
پارٹی نے ایک بیان میں کہا، "جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس اپنے صدر اور ہندواڑہ کے ایم ایل اے سجاد غنی لون کی شہید عبدالغنی لون کی برسی پر نظر بندی کی شدید مذمت کرتی ہے۔"
اس نے پارٹی صدر اور ہندواڑہ کے ایم ایل اے کی نظر بندی کو غیر جمہوری قرار دیا۔
پارٹی نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور جمہوری اقدار کمزور ہوتی ہیں۔
مرحوم میرواعظ مولوی محمد فاروق کو وادیٔ کشمیر میں ’شہید ملت‘ کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ مرحوم مولوی محمد فاروق میرواعظ خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ جن کے اجداد نے کشمیر میں مذہبی تبلیغ، تعلیم کے فروغ اور سیاسی بیداری کے لیے قابل ستائش کام انجام دیا ہے۔
مرحوم عبدالغنی لون علاحدگی پسند رہنما اور پیپلز کانفرس کے بانی تھے۔ انہیں بھی 21 مئی 2002 کو اس وقت نامعلوم بندوق برداروں نے گولی مار کر ہلاک کیا جب وہ میر واعظ مولوی محمد فاروق کی 12ویں برسی پر اُن کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔
