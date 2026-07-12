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پیپلز کانفرنس کا نیشنل کانفرنس پر بی جے پی سے خفیہ اتحاد کا الزام
عبدالغنی وکیل نے الزام لگایا کہ نیشنل کانفرنس کی موجودہ پالیسیوں سے جموں و کشمیر کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔
Published : July 12, 2026 at 4:14 PM IST
بارہمولہ : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے رفیع آباد میں منعقدہ ایک سیاسی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز کانفرنس کے سینئر رہنما عبدالغنی وکیل نے نیشنل کانفرنس پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ نیشنل کانفرنس اندرونی طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ریاستی درجے کی بحالی کے حوالے سے اس کے دعوے محض عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔
عبدالغنی وکیل نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اسمبلی انتخابات میں عوام سے دفعہ 370 کی بحالی کے نام پر ووٹ حاصل کیے، لیکن اب اس کا پورا زور صرف ریاستی درجہ بحال کرانے کے مطالبے پر ہے۔ انہوں نے کہاکہ "میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اگر نیشنل کانفرنس واقعی سنجیدہ ہوتی تو وہ جموں و کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتی، مشترکہ حکمت عملی تیار کرتی اور پھر ریاستی مفاد میں ملک کی تمام بڑی سیاسی قیادت سے بات چیت کی جاتی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ عمر عبداللہ جموں و کشمیر کے بنیادی سیاسی مسائل کے حل کے حوالے سے سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ ان کے مطابق اگر حکومت واقعی عوامی مفاد میں کام کر رہی ہوتی تو مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی۔
عبدالغنی وکیل نے الزام لگایا کہ نیشنل کانفرنس کی موجودہ پالیسیوں سے جموں و کشمیر کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ نیشنل کانفرنس اب دفعہ 370 کی بحالی کے معاملے پر خاموش کیوں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نیشنل کانفرنس حکومت کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے کئی ارکان اسمبلی عوامی مسائل حل نہ ہونے پر ناراض ہیں۔
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ان کے مطابق حکومت نے عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، جبکہ عوامی مسائل جوں کے توں برقرار ہیں۔ عبدالغنی وکیل نے کہا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت عوام کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے تو وہ پیپلز کانفرنس ہے۔