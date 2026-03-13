ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں ایل پی جی سلنڈروں کے حصول کے لیے لوگوں کا ہجوم، قلت کے خدشات کے پیش نظر شہریوں میں تشویش
انتظامیہ نے عوام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وادی کشمیر میں ایل پی جی کی کوئی کمی نہیں ہے۔
اننت ناگ:(فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں جمعہ کے روز ایل پی جی سلنڈروں کے حصول کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد گیس ایجنسیوں کے باہر جمع ہوگئی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں ممکنہ قلت کے خدشات کے باعث شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں کئی علاقوں میں غیر معمولی رش دیکھنے کو ملا۔
اطلاعات کے مطابق اننت ناگ کے ارہن ہال سمیت مختلف علاقوں میں لوگ صبح سویرے ہی گیس ایجنسیوں کے باہر قطاروں میں کھڑے نظر آئے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیشتر خاندان احتیاطی تدبیر کے طور پر اضافی ایل پی جی سلنڈر محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ بحران کی صورت میں گھریلو ضروریات متاثر نہ ہوں۔ اسی وجہ سے گیس ایجنسیوں کے باہر لمبی قطاریں لگ گئیں اور سلنڈروں کی مانگ میں اچانک اضافہ دیکھا گیا۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں عالمی حالات اور خبروں کے باعث لوگوں میں یہ خدشہ پیدا ہوا ہے کہ کہیں ایل پی جی کی سپلائی متاثر نہ ہو جائے، جس کے پیش نظر وہ پہلے سے ہی سلنڈر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی افراد نے بتایا کہ وہ معمول سے زیادہ سلنڈر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
دوسری جانب انتظامیہ نے عوام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وادی کشمیر میں ایل پی جی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے واضح کیا ہے کہ وادی میں گیس کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور سپلائی کا نظام معمول کے مطابق جاری ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور غیر ضروری طور پر سلنڈر ذخیرہ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے دیگر صارفین کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔
انتظامیہ نے مزید کہا کہ اگر کہیں بھی مصنوعی قلت پیدا کرنے یا ذخیرہ اندوزی کی شکایات سامنے آئیں تو متعلقہ حکام فوری کارروائی کریں گے۔ حکام کے مطابق گیس ایجنسیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سپلائی کے نظام کو منظم انداز میں جاری رکھیں تاکہ ہر صارف کو بروقت سلنڈر دستیاب ہو سکے۔
واضح رہے کہ حالیہ عالمی حالات کے باعث مختلف علاقوں میں ضروری اشیاء کے ذخیرہ کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ انتظامیہ نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور صرف ضرورت کے مطابق ہی سلنڈر حاصل کریں تاکہ سبھی صارفین کو سہولت میسر آ سکے۔