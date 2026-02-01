ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لوگ مفت بجلی، سستے گیس سلینڈر کے منتظر: سابق ایم ایل اے کا بجٹ پر تبصرہ
سابق رکن اسمبلی عثمان مجید نے جموں وکشمیر کے آئندہ مالی برس کے بجٹ میں غریبوں کو راحت پہنچائے جانے کی امید ظاہر کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 1, 2026 at 5:01 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : سابق ایل اے، بانڈی پورہ، عثمان مجید نے جموں و کشمیر کی منتخب حکومت سے بجٹ 2026-27کو عوام دوست بنانے اور الیکشن مہم کے دوران لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ عثمان مجید کا کہنا ہے کہ ’’چونکہ حکومت جموں و کشمیر اسمبلی میں اپنا دوسرا بجٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے، اس سے مقامی لوگوں میں راحت کی امید بھی بڑھ گئی ہے، اور یہی وقت ہے کہ عمر عبداللہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو عمل طور پر پورا کرے۔‘‘
عثمان مجید کا کہنا ہے کہ ’’لوگوں کو اب بھی انتخابی وعدوں کا انتظار ہے۔‘‘ عثمان مجید کا کہنا ہے کہ ’’موجودہ سرکار الیکشن مہم کے دوران مفت بجلی، سبسڈی والے گیس سلنڈر، عارضی ملازمین کو مستقل کرنے کے علاوہ کئی وعدے کئے، جنہیں آج تک پورا نہیں کیا گیا، اور اب چونکہ یہ حکومت اپنا دوسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، اگر اس میں بھی عوامی وعدوں کا لحاظ نہیں ہوگا تو پھر کب وعدے وفا ہوں گے؟‘‘
انہوں نے جموں کشمیر سرکار کی جانب سے پیش کئے جانے والے بجٹ میں عارضی ملازمین کی مستقلی، بے روزگاری جیسے مسائل کو ترجیح دئے جانے کی امید ظاہر کی۔ سابق رکن اسمبلی کے مطابق: ’’موجودہ سرکار نے عام لوگوں کی بنیادی ضروریات میں ان کی مدد کرنے کے بڑے دعوے کئے تھے۔ تاہم آج تک یہ سرکار کوئی بھی ایک وعدہ پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔‘‘
لاء یونیورسٹی پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عثمان مجید نے کہا کہ منتخب حکومت نے بڈگام میں لاء یونیورسٹی کے قیام کا وعدہ کیا ہے۔ جموں میں اس سے پہلے بھی کئی ادارے ہیں اور لاء یونیورسٹی کا قیام کشمیر میں ناگزیر ہے۔ تاہم انہوں نے بڈگام کے بجائے لاء یونیورسٹی کو بانڈی پورہ میں قائم کرنے کی سفارش کی۔
