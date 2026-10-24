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جموں ایکسپریس وے پر مقررہ حد سے تیز گاڑی چلانے پر شہریوں کو ای چالان موصول ہونا شروع
جموں ایکسپریس وے پر رفتار کی حد کا سائن بورڈز نصب نہ ہونے کے باوجود مسافروں کو بھاری ای چالان موصول ہونے لگے ہیں۔
Published : October 24, 2026 at 3:21 PM IST
جموں: (عامر تانترے) کٹرا-جموں-امرتسر-نئی دہلی ایکسپریس وے کے جھجر کوٹلی سے جموں تک کے حصے پر رک رک کر اور آہستہ چلیں، کیونکہ اگر گاڑی کی رفتار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہوئی تو مسافروں کو ان کے رجسٹرڈ موبائل نمبروں پر ای چالان موصول ہو سکتا ہے۔
اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایکسپریس وے پر چل رہے ہیں یا نیشنل ہائی وے پر، لوگوں کو ایسے ہی گاڑی چلانی ہوگی جیسے وہ کسی ٹو لین ہائی وے یا لنک روڈ پر چل رہے ہوں، کیونکہ گاڑی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد صرف 65 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے۔ ٹھہریں، بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ لوپس (مڑنے والے راستوں) پر رفتار کی حد 20 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان مقرر کی گئی ہے۔
یہ صورت حال اس نام نہاد ایکسپریس وے کی ہے جسے کٹرا اور نئی دہلی کے درمیان سفر کا وقت 10 سے 12 گھنٹے سے گھٹا کر چھ گھنٹے کرنے کے مقصد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ حصہ جموں-سرینگر نیشنل ہائی وے کا بھی حصہ ہے، جسے دونوں دارالحکومتوں کے درمیان سفر کا وقت کم کر کے چار گھنٹے کرنے کے اسی مقصد کے تحت بنایا گیا تھا۔
لیکن لوگوں کو رفتار کی ان حدود و قیود کے بارے میں خود ہی جاننا ہوگا، کیونکہ اس ایکسپریس وے اور نیشنل ہائی وے پر زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد کے بارے میں معلومات دینے والا کوئی سائن بورڈ نصب نہیں کیا گیا ہے۔
شاہراہ پر باقاعدگی سے سفر کرنے والے ایک مسافر ارشد حسین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انہیں رفتار کی حد سے تجاوز کرنے کے دو بار پیغامات موصول ہوئے۔ حسین نے کہا کہ "پہلے مجھے اپنے موبائل فون پر ایک پیغام ملا کہ میری گاڑی نے نگروٹا کے آس پاس کہیں زیادہ سے زیادہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی حد کو پار کیا ہے اور رفتار کی حد سے تجاوز کرنے پر 1000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد مجھے ایک اور پیغام ملا کہ میری گاڑی کی رفتار دوبارہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی زیادہ سے زیادہ حد کو پار کر گئی ہے اور مجھے دوبارہ 1000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔"
ان کا کہنا تھا کہ شاہراہ پر ایسے سائن بورڈ نصب ہونے چاہیے تھے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد کے بارے میں جانکاری فراہم کرتے تاکہ مسافر اسی حساب سے اپنی گاڑیاں چلا سکیں۔
ای ٹی وی بھارت کے نامہ نگار نے یہ جاننے کے لیے سڑک کے اس حصے کا سفر کیا کہ آیا مسافروں کے دعوے حقیقی ہیں یا مبالغہ آرائی پر مبنی، لیکن انہیں بھی 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد کا ایک بھی سائن بورڈ نہیں ملا۔ مڑنے والے راستوں پر کچھ سائن بورڈز پر 30 یا 40 لکھا ہوا تھا، لیکن ان بورڈز پر یہ ذکر نہیں تھا کہ آیا یہ نمبر رفتار کی حد سے متعلق ہے۔
جب نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے مقامی ترجمان ابھشیک شرما سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ "لوگوں کی حفاظت کے لیے، ایکسپریس وے پر زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد 60 کلومیٹر فی گھنٹہ اور لوپس پر 20 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ہائی وے کے ڈیزائن کے مطابق کیا گیا تھا اور اسے ہائی وے حکام نے طے کیا ہے۔"
مزید برآں، چونکہ جموں و کشمیر حکومت کا دربار نومبر کے پہلے ہفتے میں اگلے چھ ماہ کے لیے جموں منتقل ہو جائے گا اور وادیِ کشمیر کے مختلف حصوں سے ہزاروں عام لوگ بھی موسمِ سرما کے شدید مہینے سرمائی دارالحکومت میں گزارنے کے لیے جموں کا رخ کریں گے، اس لیے چالان سے بچنے کے لیے مسافروں کو رفتار کی زیادہ سے زیادہ حد کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔
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