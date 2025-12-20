ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال جموں کشمیر میں اسمارٹ میٹرز کی تنصیب پر لوگوں کا احتجاج
جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ترال میں بغیرکیبلنگ اوربجلی کھمبےکے اسمارٹ میٹرس میٹر لگائے جا رہے ہیں۔
Published : December 20, 2025 at 11:06 AM IST
ترال( شبیر بٹ): کڑاکے کی ٹھنڈ میں جہاں وادی کشمیر کے اندر بجلی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اسکے باوجود جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں سمارٹ میٹرس لگانے کا معاملہ عوامی سطح پر ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس معاملے پر آج بھی ٹاون ترال سے سات کلومیٹر دور واگڈ ترال کی بستی نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا اور محکمہ بجلی کے خلاف نعرے بازی کی۔
تفصیلات کے مطابق ترال کے واگڈ علاقے میں بجلی کے میٹر نصب کیے جانے کے خلاف آج مقامی لوگوں نے محکمہ بجلی کے خلاف زوردار احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں میٹر نصب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، تاہم بغیر کیبلنگ اور بجلی کے کھمبے نصب کئے ہی میٹر لگائے جا رہے ہیں، جس پر انہیں مزید تحفظات ہیں۔
احتجاجیوں نے محکمہ سے مطالبہ کیا کہ مکمل اور طے شدہ طریقۂ کار کے تحت میٹر نصب کیے جائیں کیونکہ علاقے میں بجلی کا ترسیلی نظام ابتر ہے اور بغیر کیبلنگ کے سمارٹ میٹرس نصب کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ دوسری جانب اس حوالے سے محکمہ بجلی کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ترال نے کہا کہ سرکاری ہدایات کے مطابق ہر جگہ میٹر نصب کرنا لازمی ہے، جبکہ اس کے بعد متعلقہ علاقوں میں کیبلنگ کا کام انجام دیا جائے گا۔