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بانڈی پورہ: وادیٔ گریز کے تُلیل میں بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کے خلاف عوام کا احتجاج، حکام سے فوری مداخلت کی اپیل
موسمِ سرما آنے کے ساتھ ہی سخت موسمی حالات اور رابطہ سڑکوں کی بندش کے خدشات کے باعث عوام کی پریشانیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔
Published : October 28, 2026 at 3:56 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی): شمالی کشمیر کی وادیٔ گریز کے دور افتادہ علاقے تُلیل میں طبی اور تعلیمی سہولیات کی کمی کے خلاف مقامی باشندوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ موسمِ سرما کی آمد سے قبل علاقے میں بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔
احتجاج کرنے والے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ دور افتادہ علاقہ ہونے کی وجہ سے انہیں ضروری خدمات، خصوصاً طبی سہولیات اور تعلیم تک رسائی حاصل کرنے میں مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمِ سرما قریب آنے کے ساتھ ہی سخت موسمی حالات اور رابطہ سڑکوں کی بندش کے خدشات کے باعث عوام کی پریشانیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔
مظاہرین نے انتظامیہ پر زور دیا کہ علاقے میں طبی خدمات کو مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ تعلیمی سہولیات کو بھی بہتر بنایا جائے، تاکہ موسمِ سرما کے دوران طلبہ اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، مقامی باشندوں نے کہا کہ دور افتادہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے مناسب تعداد میں طبی عملے کی تعیناتی، ضروری طبی سہولیات کی فراہمی اور تعلیمی بنیادی ڈھانچے کی بہتری انتہائی اہم ہے۔
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انہوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ عوام کے مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے اور شدید سردی شروع ہونے سے قبل تُلیل میں بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔