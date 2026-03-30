جنوبی کشمیر کے لوگوں کو ملی راحت، جی ایم سی اننت ناگ میں پہلی جدید ایم آر آئی مشین کی تنصیب
Published : March 30, 2026 at 10:52 PM IST
اننت ناگ: (اشفاق میر) جنوبی کشمیر میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کے لئے ایک بڑی پیش رفت کے طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ کو آخرکار جدید ایم آر آئی (1.5 ٹیسلا) مشین موصول ہو گئی ہے جو جنوبی کشمیر کے لوگوں کی دیرینہ مانگ تھی ۔ جنوبی کشمیر میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی سرکاری ایم آئی آر مشین ہوگی جس سے یہاں کے لاکھوں غریب مریض مستفید ہونگے ۔
اس ایم آر آئی سہولت کی شروعات سے جی ایم سی اننت ناگ میں صحت کی مجموعی خدمات میں نمایاں بہتری آئے گی اور جنوبی کشمیر کے مریضوں کو بڑی راحت ملے گی، جو پہلے ایم آر آئی کے لیے دور دراز مراکز یا نجی اداروں کا رخ کرنے پر مجبور تھے۔
عوامی حلقوں کی جانب سے گورنمنٹ میڈیکل کالج(جی ایم سی) اننت ناگ انتظامیہ کے اس قدم کی تعریف کی جارہی ہے اور کہا جارہا ہے کہ اس سے نہ صرف غریب مریضوں کے پیسے بچیں گے بلکہ بروقت علاج و معالجہ بھی مہیا ہوگا۔
پرنسپل جی ایم سی اننت ناگ پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ نجیب نے جنوبی کشمیر کے عوام کو اس جدید سہولت کے حصول پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ، اسپتال انتظامیہ اور شعبہ ریڈیالوجی کی مثالی کاوشوں کو سراہا اور حکومت جموں و کشمیر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کوششوں کا حصہ ہے جن کے تحت مریضوں کی بہتر دیکھ بھال اور تعلیمی معیار کو ملک کے ممتاز طبی اداروں کے برابر لایا جا سکے۔ اس یونٹ کی آمد ایک نئے دور کا آغاز ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سہولت جلد ہی فعال کر دی جائے گی۔