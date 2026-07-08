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ناگواڑی ترال کے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم، حکومت کی توجہ کے منتظر

لوگوں کے مطابق انتخابات میں سیاستدان ان سے ووٹ لیتے ہیں لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد پھر یہ لیڈر عوام کو بھول جاتے ہیں۔

People of Nagwadi Tral deprived of basic amenities, await govt's attention Urdu News
ترال ناگہ واڑی کے لوگ سرکاری توجہ کے منتظر (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 8, 2026 at 9:21 AM IST

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ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): جہاں ایک طرف مرکزی اور یو ٹی حکومتیں جموں وکشمیر میں جامع ترقی کے لیے بلند بانگ دعوے کرتی ہیں۔ وہیں جنوبی کشمیر کے ترال علاقے موجود ناگہ واڑی گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور عوام آج بھی اس حوالے سے مشکلات میں مبتلا ہے۔

مقامی لوگوں کے مطابق ٹاؤن ترال سے محض پانچ کلو میٹر دور اس گجر بستی میں نہ ہی راشن شاپ ہے اور نہ ہی علاقے میں کھیل گاہ ہے جس کی وجہ سے صلاحیت سے بھرپور کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے سے قاصر ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق انتخابات کے موقع پر سیاستدان ان سے ووٹ لیتے ہیں لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد پھر یہ لیڈر عوام کو بھول جاتے ہیں۔

ترال ناگہ واڑی کے لوگ سرکاری توجہ کے منتظر (ETV Bharat)

علاقے میں ہیلتھ سینٹر کی بھی عدم دستیابی

اس سلسلے میں کئی خواتین کا کہنا ہے کہ علاقے میں ہیلتھ سینٹر کی عدم دستیابی ان کے لیے سوہان روح بنی ہوئی ہے اور بیمار پڑنے کی صورت میں انہیں ترال جانا پڑتا ہے۔ جب کہ علاقے میں دیگر بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق سرکار کی جانب سے بلند بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن عوامی مشکلات کو دور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔

People of Nagwadi Tral deprived of basic amenities, await govt's attention Urdu News
ترال ناگہ واڑی کے لوگ سرکاری توجہ کے منتظر (ETV Bharat)
People of Nagwadi Tral deprived of basic amenities, await govt's attention Urdu News
ترال ناگہ واڑی کے لوگ سرکاری توجہ کے منتظر (ETV Bharat)

ممبر اسمبلی ترال کی مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی

لوگوں نے کہا کہ اگر سرکاری دعوؤں میں حقیقت ہوتی تو پھر ان کی یہ چھوٹی بستی سرکار کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتی۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ ناگہ واڑی کے جملہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی جانب فوری توجہ دی جائے۔ اس دوران ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے نمائندے کو فون پر بتایا کہ وہ اس گاؤں میں جاکر خود حالات کا جائزہ لیں گے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔

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TAGGED:

ترال
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