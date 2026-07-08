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ناگواڑی ترال کے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم، حکومت کی توجہ کے منتظر
لوگوں کے مطابق انتخابات میں سیاستدان ان سے ووٹ لیتے ہیں لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد پھر یہ لیڈر عوام کو بھول جاتے ہیں۔
Published : July 8, 2026 at 9:21 AM IST
ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): جہاں ایک طرف مرکزی اور یو ٹی حکومتیں جموں وکشمیر میں جامع ترقی کے لیے بلند بانگ دعوے کرتی ہیں۔ وہیں جنوبی کشمیر کے ترال علاقے موجود ناگہ واڑی گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور عوام آج بھی اس حوالے سے مشکلات میں مبتلا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق ٹاؤن ترال سے محض پانچ کلو میٹر دور اس گجر بستی میں نہ ہی راشن شاپ ہے اور نہ ہی علاقے میں کھیل گاہ ہے جس کی وجہ سے صلاحیت سے بھرپور کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے سے قاصر ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق انتخابات کے موقع پر سیاستدان ان سے ووٹ لیتے ہیں لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد پھر یہ لیڈر عوام کو بھول جاتے ہیں۔
علاقے میں ہیلتھ سینٹر کی بھی عدم دستیابی
اس سلسلے میں کئی خواتین کا کہنا ہے کہ علاقے میں ہیلتھ سینٹر کی عدم دستیابی ان کے لیے سوہان روح بنی ہوئی ہے اور بیمار پڑنے کی صورت میں انہیں ترال جانا پڑتا ہے۔ جب کہ علاقے میں دیگر بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق سرکار کی جانب سے بلند بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن عوامی مشکلات کو دور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔
ممبر اسمبلی ترال کی مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی
لوگوں نے کہا کہ اگر سرکاری دعوؤں میں حقیقت ہوتی تو پھر ان کی یہ چھوٹی بستی سرکار کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتی۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ ناگہ واڑی کے جملہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی جانب فوری توجہ دی جائے۔ اس دوران ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے نمائندے کو فون پر بتایا کہ وہ اس گاؤں میں جاکر خود حالات کا جائزہ لیں گے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔