کھاشڑی کارمولہ کے لوگ سڑک کی عدم موجودگی کو لیکر پریشان
Published : March 12, 2026 at 8:40 PM IST
ترال : (شبیر بھٹ ) جہاں ایک طرف مرکزی اور یو ٹی سرکار کی جانب سے دیہی علاقوں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو لیکر بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں وہیں جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں کئی دیہات آج بھی بنیادی سہولیات کو ترس رہے ہیں۔ اس ضمن میں ترال سے دس کلومیٹر دور کھاشڑی کار مولہ نامی گاؤں کی مثال پیش کی جاسکتی ہے ۔ جہاں آج بھی لوگوں کو گھروں تک پہنچنے کے لیے پیدل ہی جانا پڑتا ہے جبکہ بالائی محلوں میں رابطہ سہولیات سے محرومی عام لوگوں کے لیے پریشان کن امر ہے۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ گاوں میں سڑک رابطہ نہ ہونے سے انھیں زبردست مشکلات کا سامنا ہے۔ خاص کر گاوں میں جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو اسے چارپائی پر اٹھا کر کار مولہ پہنچانا پڑتا ہے۔ جس کی وجہ سے کبھی کبھار مریض راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے ۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ الیکشن کے موقع پر سیاستدان عوام سے ووٹ مانگتے ہیں اور انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں۔ مگر ایک بار اقتدار مل گیا تو پھر یہ لوگ عوام کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکار دور دراز علاقوں میں جامع ترقی کے لیے دعوے تو کرتی ہے لیکن یہ وعدے زمینی سطح پر اشک شوی معلوم ہوتے ہیں۔
ایک سو سالہ بزرگ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ان کی آنکھیں گاؤں میں سڑک کے انتظار میں ترس رہی ہیں اور سڑک کا یہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا ۔ مقامی لوگوں نے بتایا گاؤں میں مکان بنانے کے لیے انھیں میٹریل گھوڑوں پر پہنچانا پڑتا ہے اور ایک پچیس ہزار کی اینٹ گاری انہیں لاکھ روپے تک گھر پہنچتی ہے۔ کھاشڑی کار مولہ کے لوگوں نے ای ٹی وی بھارت کے ذریعے حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کے جایز مطالبات پر عمل درآمد کیا جائے اور گاؤں میں سڑک رابطے کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کئے جائیں۔