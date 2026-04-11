ایم ایل اے سجاد شاہین کا یونیورسٹی کیمپس کے قیام کی کوششوں پر بانہال میں شاندار استقبال
رکنِ اسمبلی سجاد شاہین کے استقبال کے لیے سینکڑوں افراد اور پارٹی کارکنان رامسو، نچیلانہ اور بانہال میں قدیم قومی شاہراہ کے کنارے جمع ہوئے۔
Published : April 11, 2026 at 9:45 AM IST
رامبن( نواز رونیال): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن کے حلقہ بانہال کے رکنِ اسمبلی سجاد شاہین کو اپنے حلقہ انتخاب بانہال پہنچنے پر رامسو سب ڈویژن اور بانہال کے عوام کی جانب سے شاندار استقبال دیا گیا۔ یہ استقبال ضلع رامبن میں بانہال یونیورسٹی کیمپس کے قیام کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف میں کیا گیا۔
جمعہ کے روز سینکڑوں افراد اور پارٹی کارکنان رامسو، نچیلانہ اور بانہال میں قدیم قومی شاہراہ کے کنارے جمع ہوئے تاکہ رکنِ اسمبلی سجاد شاہین کا استقبال کریں۔ بعد ازاں انہیں ایک جشن کے جلوس کی صورت میں بانہال قصبہ تک لے جایا گیا۔ گول، رامسو، پوگل، نیل، کھڑی اور بانہال کے علاقوں سے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جو عوامی حمایت کی عکاسی کرتی ہے۔
بانہال بس اسٹینڈ پر ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سجاد شاہین نے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ، وزیر تعلیم سکینہ ایتو اور دیگر اراکینِ اسمبلی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے مجوزہ یونیورسٹی کیمپس کے بل کی حمایت کی، جو حال ہی میں اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ کیمپس کو جلد از جلد فعال بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ مزید کہا کہ متعلقہ یونیورسٹی حکام سے باضابطہ منظوری ملنے کے بعد آئندہ سال گورنمنٹ ڈگری کالج بانہال سے کلاسز شروع ہونے کا امکان ہے۔