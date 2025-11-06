ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پلوامہ: عوام کا سرما کے دوران بجلی، پانی سمیت دیگر ضروری چیزوں کی فرہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ

وادی کے بالائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں موسم سرما میں برفباری کے دوران سڑک پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم رہتے ہیں۔

پلوامہ کے کئی اضلاع میں برفباری
پلوامہ کے کئی اضلاع میں برفباری (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025 at 2:44 PM IST

پلومہ (سید عادل مشتاق): وادی بھر میں سرما کے دوران عوام کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالائی علاقوں میں بھاری برفباری ہوتی ہے۔ جہاں سرکار کی جانب سے ان علاقوں میں تین ماہ کا راشن پہلے سے پہنچایا جاتا ہے وہی ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سڑک کی بندشوں بجلی کی تخفیف میں اضافے سے مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔

پلوامہ کے کئی اضلاع میں برفباری، موسم سرما میں بجلی پانی کی فراہمی کا مطالبہ (ETV BHARAT)

اس سلسلے میں پلوامہ میں مقامی لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے ضلع انتظامیہ نے عوام کو راحت پہنچانے کا کام کیا جس دوران انہوں نے خوراک اور سڑک رابطے کو ممکن وقت میں بحال کیا تھا، تاہم بجلی کے حوالے سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے سرکار سے اپیل کی کہ برفباری کے دوران ان کے علاقے میں بجلی کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔


محمکہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق جہاں وادی بھر میں کل رات دیر گئے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا وہی وادی کے دیگر اضلاع کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ کے بالائی علاقوں میں جن سنگروانی ،اندروالی وغیرہ شامل ہے جہاں پر ہلکی برفباری بھی دیکھنے کو ملی۔

مزید پڑھیں: گلمرگ، سونمرگ اور کپواڑا میں برفباری، سیاحوں میں خوشی کی لہر، سرینگر لیہہ شاہراہ بند

جس سے عوام نے راحت کی سانس لی جبکہ ان بالائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے سرکار کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ سرما کے دوران ان علاقوں میں بجلی ،پانی اور دیگر چیزوں کا انتظام رکھے تاکہ برفباری کے دوران انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

SUPPLY OF ELECTRICITY WATER
SNOWFALL
SNOWFALL IN PULWAMA
بجلی پانی کی فراہمی کا مطالبہ
SUPPLY OF ELECTRICITY

