منشیات سے وابستہ افراد کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملے گی، ایس ایس پی اننت ناگ کا حکم
Published : April 28, 2026 at 10:52 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اننت ناگ(ایس ایس پی) نے منشیات سے جڑے افراد کے خلاف سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ ایسے افراد کو سیکیورٹی کلیئرنس فراہم نہیں کی جائے گی۔ جاری کردہ احکامات کے مطابق پولیس پاسپورٹ اور سرکاری ملازمتوں کی ویریفکیشن کے دوران منشیات سے وابستہ افراد کی نشاندہی کرے گی اور ان کے معاملات کو متعلقہ حکام کے سامنے اجاگر کیا جائے گا۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد منشیات کے بڑھتے رجحان کو روکنا اور معاشرے پر اس کے منفی اثرات کو کم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری جانچ پڑتال کے عمل کو مزید سخت بنا کر منشیات کے خلاف جاری مہم کو مؤثر بنایا جائے گا۔ پولیس کے مطابق ضلع میں منشیات کے ناسور کے خاتمے کے لیے کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔
واضح رہے کہ منشیات مخالف مہم میں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران درجنوں منشیات فروشوں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات ضبط کی۔ وہیں پوست (فُکی) کی کاشتکاری کرنے والے افراد کے خلاف بھی کاروائیاں کی جارہی ہیں جس دوران متعدد ملوثیں کو گرفتار کیا گیا اور پوست کے فصل کو تباہ کیا گیا۔ وہیں منشیات کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے منشیات فروشوں کی جائیدادیں ضبط کی جارہی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس بھی منسوخ کئے جا رہے ہیں۔
