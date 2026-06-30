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ترال میں عوام کو مشکلات، انتظامیہ بے حس، ترجمان اپنی پارٹی

ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ اپنی پارٹی کےسینئر رہنما مقامی مسائل اور عوامی مشکلات کاجائزہ لینے کے لیے جلد ترال کا دورہ کریں گے۔

ترال میں عوام کو مشکلات، انتظامیہ بے حس، ترجمان اپنی پارٹی
ترال میں عوام کو مشکلات، انتظامیہ بے حس، ترجمان اپنی پارٹی (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 30, 2026 at 10:49 PM IST

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ترال: (شبیر بھٹ) جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے ترال یونٹ نے ڈاکٹر ہربخش سنگھ کی قیادت میں آج ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں پارٹی کے متعدد اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں حلقے میں پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

ترال میں عوام کو مشکلات، انتظامیہ بے حس، ترجمان اپنی پارٹی (Video: ETV Bharat)

اس موقع پر ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ اپنی پارٹی کے سینئر رہنما مقامی مسائل اور عوامی مشکلات کا جائزہ لینے کے لیے جلد ترال کا دورہ کریں گے۔ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ ترال کے شالہ درمن علاقے میں زمین سی آر پی ایف کو فراہم کی جا رہی ہے جس کی وہ قطعی طور اجازت نہیں دیں گے کیونکہ ترال علاقے میں پہلے ہی زمین کم ہےاورایسا کر کے سرکار یہاں کے لوگوں کے لیے مسایل پیدا، کر رہی ہے ۔

انہوں نے علاقے میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر اسپورٹس کونسل کا شکریہ ادا کیا، تاہم مقامی اسپتال میں عملے کے رد و بدل کا مطالبہ بھی کیا۔ ایم ایل اے ترال کے ایک حالیہ بیان پر انہوں نے کہا کہ رکنِ اسمبلی کو اپنی جماعت کے کارکنوں کی زمینی سطح پر سرگرمیوں کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایم ایل اے عوامی فلاح و بہبود کے لیے حلقہ ترقیاتی فنڈ سے متعلق معاملات میں مداخلت کریں گے ۔

TAGGED:

DR HARBAKHSH SINGH
SHALA DARMAN AREA OF ​​TRAL
MLA TRAL
ڈاکٹر ہربخش سنگھ
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